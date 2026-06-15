Lamine Yamal : âge, origines, blessure, copine... Qui est la star espagnole ?

Lamine Yamal est attendu comme le petit prodige de cette Coupe du monde.

La Coupe du monde 2026 va bien se disputer avec la star espagnole Lamine Yamal. Le prodige, seulement âgé de 18 ans, faut-il le rappeler, revient d'une longue blessure avec le FC Barcelone. Ce dernier est blessé depuis avril au biceps fémoral de la cuisse gauche et a loupé toute la fin de saison. Son sélectionneur Luis de la Fuente a assuré qu'il était "en très bonne forme" en conférence de presse, mais compte le préserver sur la majeure partie de cette première rencontre. Simple précaution ou motif d'inquiétude ?

Les origines de Lamine Yamal

Né le 13 juillet 2007 à Esplugues de Llobregat, dans la banlieue de Barcelone, Lamine Yamal Nasraoui Ebana possède la nationalité espagnole depuis sa naissance. Son père, Mounir Nasraoui, né en 1992, est un Marocain originaire de Larache et quitte très jeune sa ville natale pour poursuivre ses études à l'université de Salamanque en Espagne puis les délaisse pour exercer le métier de peintre en bâtiment et se marier avec Sheila Ebana, une Équatoguinéenne originaire de Bata. Lamine Yamal grandit d'abord à Granollers, puis à Mataró, dans le quartier populaire de Rocafonda, marqué par une forte présence de familles immigrées. Grâce à sa naissance en Espagne et aux origines de ses parents, Lamine Yamal pouvait, en théorie, choisir entre trois sélections : l'Espagne, le Maroc et la Guinée équatoriale.

Lamine Yamal en couple ?

Difficile de répondre à la question tellement les conquêtes du joueur s'enchaînent depuis plusieurs mois. Nicki Nicole a été l'une des premières. Il s'agissait d'une artiste argentine de 25 ans, très suivie en Amérique latine. La chanteuse originaire de Rosario avait été aperçue à plusieurs reprises en compagnie de la star du Barça ces derniers mois. Puis on a évoqué une relation avec l'influenceuse italienne, Anna Gegnoso. Rumeur balayée par l'Espagnol. Et désormais on parle d'Inès Garcia, une influenceuse andalouse déjà très suivie sur TikTok et Instagram.