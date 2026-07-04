Manu Koné : club actuel et d'origine, fauteuil roulant... 5 infos sur le milieu des Bleus titulaire lors de France - Paraguay

Le milieu de terrain de l'équipe de France prend du galon durant la Coupe du monde 2026 et devrait être davantage connu du grand public.

Manu Koné n'est pas le joueur français le plus connu du grand public mais commence à se faire un nom à la fois en club comme en sélection. Vice-champion olympique lors des JO de Paris 2024 avec les Espoirs français, il est désormais régulièrement appelé par Didier Deschamps chez les A et obtient du temps de jeu lors de la Coupe du monde 2026. Titulaire face à l'Irak en phase de poules, il l'est également en 8e de finale face au Paraguay ce samedi soir, en raison du forfait sur blessure d'Aurélien Tchouaméni.

Aujourd'hui âgé de 25 ans, Koné compte déjà 16 sélections avec les Bleus et s'impose comme un élément clé du milieu de terrain français, titulaire ce soir lors de France - Paraguay pour son premier match à élimination directe en Coupe du monde. Voici quelques infos pour mieux comprendre qui est Manu Koné.

A quel poste joue Manu Koné ?

Milieu de terrain de 1,85 mètre pour 80 kilos, Manu Koné incarne cette génération de joueurs formés dans les centres français avant de s'épanouir à l'étranger. Après la rencontre face à l'Irak en phase de poules de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps avait salué sa prestation, soulignant "son abattage, sa récupération". Très actif, Manu Koné peut aussi rapidement se projeter vers l'avant avec des courses qui cassent les lignes.

Quel est le numéro de Manu Koné ?

En Bleu, pour cette Coupe du monde 2026, Manu Koné a hérité du numéro 6 des Bleus. En équipe de France, ce numéro a notamment été porté par Youri Djorkaeff en 1998, Claude Makélélé en 2006 ou Paul Pogba en 2018.

Quelle sont les origines de Manu Koné ?

Né à Colombes dans les Hauts de Seine le 17 mai 2001, Manu Koné a grandi dans le quartier de la Rotonde à Villeneuve-la-Garenne, en région parisienne. Fils de parents originaires de Côte d'Ivoire (son père a été footballeur en Côte d'Ivoire au sein de l'ASEC Mimosa à Abidjan), il hérite d'un patronyme qui honore ses racines africaines, Kouadio étant son deuxième prénom. Il a choisi l'équipe de France avec laquelle il a toujours évolué en sélection de jeunes avant d'endosser le maillot des A, quelques mois après une médaille d'argent olympique aux JO de Paris 2024 avec les Bleuets.

Quel est le parcours de Manu Koné ? Une formation à l'INF Clairefontaine

Son père, ancien footballeur lui-même, transmet très tôt la passion du ballon rond à son fils. "Dès le début, il était armé mentalement", se souvenait en 2024 Hamid Amaghar, son éducateur en U10/U11 à Villeneuve-la-Garenne, interrogé par Ouest-France. "Quand on lui demandait de jongler et qu'on tournait le dos, il continuait. À cet âge-là, la plupart des enfants en profitent pour s'amuser."

Le jeune Koné passe rapidement au Paris FC, traversant quotidiennement la capitale dans les transports en commun, quittant son quartier à l'aube pour rentrer à la nuit tombée. Cette détermination précoce lui ouvre les portes de l'INF Clairefontaine en 2014, où il n'entre qu'après un désistement, étant initialement sur liste d'attente. "Le foot était de l'ordre du sacré pour lui. On le voyait sur le terrain une demi-heure avant le début des entraînements, été comme hiver", témoigne Andrea Matha, référent socio-éducatif du pôle. C'est là qu'il se lie d'amitié avec Khéphren Thuram, qu'il retrouvera plus tard en équipe de France.

Manu Koné a passé des mois en fauteuil roulant au centre de formation de Toulouse

En 2016, Koné intègre le centre de formation du Toulouse FC, mais son aventure commence dramatiquement. Une fracture du tibia lors d'un entraînement le contraint à passer plusieurs mois en fauteuil roulant. "La journée, on était chez le kiné. Quand toutes les équipes jouaient à l'extérieur le week-end, on était parfois les seuls à dormir au centre", racontait Amine Adli, son ami de l'époque à Ouest-France. Cette épreuve forge son mental et renforce ses liens avec ses coéquipiers toulousains, avec qui il devient vice-champion de France U17 en 2018 et finaliste de la Gambardella en 2019.

Il signe ensuite en janvier 2021 un contrat de cinq ans avec le Borussia Mönchengladbach, tout en terminant la saison au TFC. Arrivé en Allemagne pour la saison 2021-2022, Manu Koné inscrit son premier but sous les couleurs du Borussia Mönchengladbach le 27 octobre 2021 en Coupe d'Allemagne, face au Bayern Munich. Titulaire ce soir-là, il ouvre le score et participe à une large victoire de son équipe sur le score de cinq buts à zéro. Il marque ensuite son premier but en Bundesliga en janvier 2022, face à l'Union Berlin.

Quel est le club de Manu Koné ?

Manu Koné a a ensuite rejoint l'AS Rome à l'été 2024 pour un contrat de cinq ans. Il a terminé 3e du championnat italien lors de la saison 2025-2026.

Manu Koné et l'équipe de France

Après avoir porté les couleurs des sélections jeunes françaises, Manu Koné est intégré à l'équipe de France A en août 2024 par Didier Deschamps, en remplacement des blessés Eduardo Camavinga et Khéphren Thuram. Il honore sa première sélection le 6 septembre 2024 face à l'Italie au Parc des Princes, lors d'une défaite trois buts à un. Cette convocation intervient après qu'il a été finaliste des Jeux olympiques de Paris 2024 avec l'équipe de France espoirs encadrée par Thierry Henry. Il fut d'ailleurs l'un des cadres. Il compte 16 sélections avant le 8e de finale face au Paraguay lors de la Coupe du monde 2026.