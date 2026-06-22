Manu Koné : ses origines débutent à Toulouse, il est médaillé olympique... Qui est le milieu ?

Le milieu de terrain de l'équipe de France était de l'aventure des JO de Paris 2024.

Manu Koné, né le 17 mai 2001 à Colombes de parents originaires de Côte d'Ivoire, a débuté sa carrière de footballeur en rejoignant le centre de formation du Toulouse FC en 2016, après être passé notamment par le Paris FC. Dès son arrivée, il subit malheureusement une grave blessure au pied qui l'éloigne des terrains durant toute une saison. Il effectue néanmoins sa première apparition en équipe première lors de la dernière journée de Ligue 1 de la saison 2018-2019, face à Dijon. Relégué en Ligue 2 à l'issue de la saison 2019-2020 avec le TFC après une saison écourtée par la pandémie de Covid-19, Manu Koné devient un élément important la saison suivante, mais ne parvient pas à ramener le club dans l'élite.

Il signera le 21 janvier 2021, un contrat de cinq ans avec le Borussia Mönchengladbach, tout en terminant la saison au TFC. Arrivé en Allemagne pour la saison 2021-2022, Manu Koné inscrit son premier but sous les couleurs du Borussia Mönchengladbach le 27 octobre 2021 en Coupe d'Allemagne, face au Bayern Munich. Titulaire ce soir-là, il ouvre le score et participe à une large victoire de son équipe sur le score de cinq buts à zéro. Il marque ensuite son premier but en Bundesliga en janvier 2022, face à l'Union Berlin, avant de rejoindre l'AS Rome à l'été 2024 pour un contrat de cinq ans.

Manu Koné et l'équipe de France

Après avoir porté les couleurs des sélections jeunes françaises, Manu Koné est intégré à l'équipe de France A en août 2024 par Didier Deschamps, en remplacement des blessés Eduardo Camavinga et Khéphren Thuram. Il honore sa première sélection le 6 septembre 2024 face à l'Italie au Parc des Princes, lors d'une défaite trois buts à un. Cette convocation intervient après qu'il a été finaliste des Jeux olympiques de Paris 2024 avec l'équipe de France espoirs encadrée par Thierry Henry. Il fut d'ailleurs l'un des cadres.