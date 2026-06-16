Malo Gusto : ses origines, le rugby... Qui est le défenseur ?

Le défenseur français va disputer sa première Coupe du monde.

Né le 19 mai 2003 à Décines-Charpieu, dans le Rhône, Malo Gusto est un arrière droit international français évoluant dans le club anglais de Chelsea. D'origines martiniquaises par son père, il grandit à Villefontaine, en Isère, où il commence par tâter du rugby avant de se consacrer au football. Il passe par Saint-Priest et Bourgoin-Jallieu avant d'intégrer le centre de formation de l'Olympique lyonnais en moins de 14 ans.

Après avoir signé son premier contrat professionnel en décembre 2020, Malo Gusto fait ses débuts en Ligue 1 le 24 janvier 2021 lors d'un derby contre Saint-Étienne. Dès la saison suivante, il s'impose d'ailleurs comme une grosse révélation du championnat, devenant le plus jeune défenseur titularisé à Lyon depuis Samuel Umtiti.

Malo Gusto et son départ à Chelsea

Le 29 janvier 2023, Malo Gusto s'engage avec Chelsea jusqu'en 2030 pour un montant estimé à 35 millions d'euros, dont 5 en bonus. Il est immédiatement prêté à l'Olympique lyonnais jusqu'à la fin de la saison, avant de rejoindre définitivement les Blues quelques mois plus tard. Il s'y impose progressivement comme titulaire indiscutable au poste d'arrière droit. Il remporte son premier titre majeur en étant titulaire lors de la finale de la Ligue Conférence 2025, conclue sur une victoire 4-1 contre le Bétis Séville. Quelques semaines plus tard, le 13 juillet 2025, il est également titulaire lors de la finale de la Coupe du monde des clubs remportée 3-0 face au PSG. Le 8 novembre 2025, il inscrit de la tête son tout premier but en professionnel lors d'une victoire face à Wolverhampton.

Malo Gusto et l'équipe de France

Malo Gusto est convoqué pour la première fois en équipe de France A en octobre 2023, en remplacement de Jules Koundé et Dayot Upamecano blessés. Il entre en jeu face aux Pays-Bas pour sa première sélection. Rappelé par Didier Deschamps en mai 2025 pour le Final Four de la Ligue des Nations, il est ensuite titulaire lors de la petite finale remportée 2-0 contre l'Allemagne. En mai 2026, Deschamps l'intègre dans la liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde, sa première grosse compétition avec les Bleus.