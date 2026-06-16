Maghnes Akliouche : origine algérienne, parcours... Qui est l'attaquant ?

Le jeune attaquant dispute sa première Coupe du monde.

Maghnes Akliouche est un attaquant français qui est né le 25 février 2002 à Tremblay-en-France, en Seine-Saint-Denis. Il possède la double nationalité française et algérienne, ses parents étant originaires de Raffour, dans la wilaya de Bouira en Kabylie. Formé d'abord à Villemomble puis à l'US Torcy, il a intégré le centre de formation de l'AS Monaco.

Akliouche dispute son premier match de Ligue 1 le 16 octobre 2021, en entrant en jeu à la 90e minute lors d'une défaite contre Lyon (2-0). Il signe son premier contrat professionnel avec l'AS Monaco en février 2022. Ses débuts en Coupe de France lui permettent également de marquer son tout premier but professionnel, lors d'un match contre Rodez en janvier 2023. Lors de la saison 2024-2025, Maghnes Akliouche marque également son premier but européen contre le FC Barcelone, participant à la victoire de Monaco face au Barça.

Maghnes Akliouche et l'équipe de France

L'attaquant est convoqué pour la première fois en équipe de France A en août 2025, pour des matches de qualification à la Coupe du monde 2026. Il inscrit son premier but international en novembre 2025 lors de la victoire contre l'Azerbaïdjan, après avoir délivré une première passe décisive pour Jean-Philippe Mateta. Lors de la tournée américaine de mars 2026, son sélectionneur confie qu'il "sent Akliouche libéré", avant de le retenir dans la liste des 26 pour la Coupe du monde 2026 pour sa première grosse compétition. Commé Doué, Koné... Maghnes Akliouche a également participé aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec l'équipe de France espoirs, sélectionnée par Thierry Henry, et a décroché la médaille d'argent.