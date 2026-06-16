Jean-Philippe Mateta : blessure, origine... Qui est l'attaquant de l'équipe de France ?

Jean-Philippe Mateta sera le joker de luxe de Didier Deschamps à la Coupe du monde.

Jean-Philippe Mateta est né le 28 juin 1997 à Sevran en Seine-Saint-Denis et grandit dans un quartier populaire où il passe son temps à jouer sur les city stades locaux. Passé par l'Olympique de Sevran et le FC Sevran, il rejoint ensuite la Jeanne d'Arc de Drancy, sans jamais intégrer le centre de formation d'un club professionnel. Son entraîneur à Drancy, Saloum Coulibaly, se souvient que "le fait de ne pas avoir été pris par un grand centre de formation ne l'a pas affecté, au contraire, il s'est dit qu'il réussirait sans ça."

C'est à La Berrichonne de Châteauroux que Jean-Philippe Mateta signe son premier contrat professionnel en janvier 2016, avant de s'y imposer avec 11 buts en 22 matchs de National. Ses performances attirent l'œil de Tottenham, Montpellier, Rennes et l'Olympique lyonnais. Il engage d'ailleurs un bras de fer avec Châteauroux pour rejoindre Lyon, refusant de s'entraîner. Il finit par s'engager avec l'OL le 15 septembre 2016 pour 2 millions d'euros, arrivant comme "joker médical" pour pallier les blessures d'Alexandre Lacazette et de Nabil Fekir. Mais en manque de temps de jeu à Lyon avec seulement 86 minutes en Ligue 1, Jean-Philippe Mateta est prêté au Havre en juillet 2017. Il y réalise une saison remarquable avec 17 buts en championnat, terminant deuxième meilleur buteur de Ligue 2.

L'éclosion de Mayence à Crystal Palace de Mateta

Transféré à Mayence pour 8 millions d'euros en juin 2018, Jean-Philippe Mateta rejoint ensuite Crystal Palace, d'abord sous forme de prêt avant un transfert définitif en janvier 2022. C'est lors de la deuxième partie de saison 2023-2024, sous les ordres du nouvel entraîneur Oliver Glasner, qu'il explose véritablement, inscrivant 13 buts en 16 matchs. Il est d'ailleurs sacré meilleur joueur de la saison par son club. Le 27 mai 2026, Jean-Philippe Mateta devient d'ailleurs le héros de son club, inscrivant le seul but de la finale de la Conference League face au Rayo Vallecano...

Jean-Philippe Mateta et sa blessure à la tête

Jean Philippe Mateta et l'équipe de France

Sélectionné par Thierry Henry pour les Jeux olympiques de Paris 2024, Jean-Philippe Mateta contribue largement à la médaille d'argent des Bleus. Il marque lors du dernier match de la phase de poules contre la Nouvelle-Zélande, puis inscrit le but qualificatif en quart de finale face à l'Argentine, de la tête sur un corner de Michael Olise. Convoqué pour la première fois par Didier Deschamps en octobre 2025 dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 avec les A, Jean-Philippe Mateta honore sa première sélection face à l'Azerbaïdjan avant de marquer son premier but international en Islande. Quelques mois plus tard, le 14 mai 2026, il figure dans la liste des 26 joueurs retenus par Deschamps pour la Coupe du monde 2026, sa première Coupe du monde.