Warren Zaïre-Emery : origines, PSG... Qui est le joueur de l'équipe de France ?

Le joueur français Warren Zaïre-Emery est certainement le plus polyvalent des joueurs de l'équipe de France.

Warren Zaïre-Emery, né le 8 mars 2006 à Montreuil, est un milieu de terrain entièrement formé au Paris Saint-Germain, club qu'il a rejoint en préformation dès l'âge de 8 ans. Sa mère est originaire de la Martinique et son père, Franck Emery, est un ancien milieu de terrain ayant évolué en deuxième division avec le Red Star FC, avant de devenir entraîneur. C'est précisément au FCM Aubervilliers, club entraîné par son père, que Warren a débuté le football à l'âge de quatre ans et demi.

Dès ses premières apparitions avec l'équipe professionnelle du PSG, à moins de 16 ans, il s'impose comme le plus jeune joueur de l'histoire du club en match officiel. Il devance ainsi des noms comme El Chadaille Bitshiabu ou Kingsley Coman.

Tout au long de sa première saison en 2022-2023, Warren Zaïre-Emery accumule les records en devenant le plus jeune titulaire du PSG en Ligue 1, plus jeune buteur du club en championnat, puis plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des champions à commencer un match à élimination directe.

Warren Zaïre-Emery est également devenu le plus jeune joueur de l'histoire à remporter deux finales de Ligue des champions, en soulevant le trophée en 2025 et 2026 avec le PSG. Lors de la saison 2025-2026, il a été titulaire à 47 reprises, évoluant aussi bien au milieu de terrain qu'au poste de latéral droit en l'absence d'Achraf Hakimi. Sa polyvalence en a fait l'un des joueurs essentiels du système de Luis Enrique et peut être de l'équipe de France à la Coupe du monde 2026.

Warren Zaïre-Emery et l'équipe de France

Convoqué pour la première fois en équipe de France en novembre 2023, Warren Zaïre-Emery est entré dans l'histoire en devenant, à 17 ans et 255 jours, le plus jeune international tricolore depuis 1914, devançant de quelques jours Eduardo Camavinga. Il inscrit son premier but en sélection lors de la victoire historique 14-0 contre Gibraltar. Sélectionné pour l'Euro 2024, il fait partie du groupe de 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026. Avant cela, Warren Zaïre-Emery s'était déjà illustré en catégories de jeunes, notamment en étant élu meilleur joueur de l'Euro U17 2022 en Israël, remporté par la France face aux Pays-Bas. En septembre 2023, Thierry Henry le sélectionnait en équipe espoirs et lui confiait le brassard de capitaine.