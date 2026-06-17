Elye Wahi : carton jaune, match de Ligue 1 suspect... Pourquoi le joueur qui dispute la Coupe du monde a-t-il été entendu par la police ?

Quelques jours avant son départ pour la Coupe du monde, l'attaquant ivoirien Elye Wahi a été arrêté par la police française et entendu dans une possible affaire de match truqué en Ligue 1, selon The Athletic.

Elye Wahi a été entendu par la police française quelques jours avant le début de la Coupe du monde que l'attaquant dispute avec la sélection de Côte d'Ivoire. C'est l'information révélée par le média américain The Athletic ce mercredi 17 juin. Cette section d'info sportive du New York Times assure que l'attaquant, qui évoluait à l'OGC Nice cette saison, a été entendu dans le cadre d'une possible affaire de match truqué. Le match dans le viseur des enquêteurs concerne le dernier championnat de France de Ligue 1.

Selon plusieurs sources proches du dossier, qui ont requis l'anonymat, l'enquête a démarré après que la Ligue de Football Professionnel a reçu plusieurs signalements de schémas de paris suspects portant spécifiquement sur l'obtention d'un carton jaune par Wahi, lors du match entre Nice et Metz, le 17 mai (0-0).

L'attaquant y avait été averti à la 35e minute pour un tacle en retard sur le défenseur messin Sadibou Sané. Deux minutes plus tôt, il avait commis une faute similaire sur le latéral Bouna Sarr, sans être sanctionné. Ce cinquième carton jaune de la saison lui a valu d'être suspendu pour le match aller des barrages de relégation contre Saint-Étienne, conclu sur un 0-0 à l'extérieur.

De retour dans le groupe trois jours plus tard pour le match retour, Wahi avait retrouvé sa place de titulaire et brillé étant double buteur et homme du match lors de la victoire 4-1 assurant le maintien de Nice en Ligue 1. Or, c'est juste après cette rencontre, le 29 mai, qu'il a été arrêté par des spécialistes anticorruption de la police française.

Sollicité par The Athletic, le parquet de Marseille confirme l'arrestation dans un communiqué : "Nous pouvons confirmer qu'un footballeur de 23 ans, évoluant en Ligue 1, a été arrêté le 29 mai dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet de Marseille pour des faits présumés de fraude organisée, de corruption sportive organisée, de recel et de blanchiment d'argent."

Sans donner le nom du joueur en question, le porte-parole précisait que "le footballeur ne fait pas partie de la sélection française participant à la Coupe du monde." The Athletic assure que le joueur est donc Elye Wahi, ex-international français en sélection de jeunes et qui a choisi de porter le maillot de la Côte d'Ivoire quelques mois avant ce Mondial 2026.

Le porte-parole ajoute toutefois que la procédure n'a pas été plus loin pour l'instant : "Il a été remis en liberté après avoir été interrogé en garde à vue. L'enquête se poursuit." Elye Wahi n'est donc pas poursuivi à ce stade de l'enquête et a pu se rendre librement à la Coupe du monde organisée aux Etats-Unis, Mexique et Canada.

Dimanche dernier, à Philadelphie, Elye Wahi a justement joué avec les Elephants face à l'Equateur pour le premier match de sa sélection dans la compétition. Titulaire, il a notamment bien combiné avec son partenaire Yan Diomande, élu homme du match, avant de toucher la barre transversale . Il a ensuite vu son coéquipier Amad Diallo offrir la victoire aux Éléphants à la 90e minute (1-0).

Sollicitée par The Athletic pour savoir si elle avait connaissance de cette arrestation avant le premier match de Wahi, la FIFA n'a pas répondu, pas plus que sur une éventuelle incidence sur son admissibilité à jouer ou à voyager. L'attaquant doit désormais rallier Toronto pour affronter l'Allemagne samedi lors de la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.