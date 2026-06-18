Mort d'Eric Roy : l'entraîneur de Brest était déjà malade pendant l'épopée en Ligue des champions, il se battait contre le cancer

Luttant contre une longue maladie depuis trois ans et demi, Eric Roy est mort le 17 juin 2026, à l'âge de 58 ans. L'entraineur emblématique de la Ligue 1, qui souffrait d'un cancer du pancréas, laisse derrière lui trois enfants et un monde du foot en deuil.

Eric Roy, ancien entraîneur du Stade Brestois, est décédé le 17 juin 2026 à l'âge de 58 ans. Sa famille a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux : "Nous avons la très grande tristesse de vous annoncer le décès de notre papa et mari, Éric Roy." Malade, Eric Roy combattait un cancer du pancréas depuis trois ans et demi. "Depuis trois ans et demi, Papa se battait contre un cancer du pancréas. Pendant tout ce temps, il a continué à vivre avec une force qui nous impressionne encore, porté par l’amour de sa famille, par le football, par son travail et par cette passion qui ne l’a jamais quitté", ont ajouté ses proches.

Malgré la gravité de sa maladie, Eric Roy n'a jamais abandonné sa passion. Ses enfants Victoria Rose, Markus et Loëtitia, soulignent qu'il a tenu jusqu'au bout, "porté par l'amour de sa famille, par le football, par son travail et par cette passion qui ne l'a jamais quitté." Ils ont rendu hommage à un homme "profondément bienveillant, tendre, droit et honnête."

Eric Roy est une véritable légende du football français. Passé par l'OGC Nice, l'Olympique de Marseille ou encore l'Olympique Lyonnais en tant que joueur, il s'est récemment illustré en emmenant le Stade Brestois jusqu’en Ligue des champions lors de la saison 2024/2025. Une période pendant laquelle il luttait déjà contre la maladie. "Son aventure au Stade brestois a été l'un des plus beaux moments de sa vie. Elle lui a donné une énergie, une joie, une raison de continuer, y compris dans les moments les plus difficiles", ajoutent les proches d'Eric Roy, évoquant un "lien rare et magnifique" avec ses joueurs.

Le look remarqué d'Eric Roy en août 2025

Lors d’une conférence de presse tenue en août 2025, l’entraîneur Eric Roy était apparu avec un nouveau look remarqué : crâne rasé, lunettes à larges montures et barbe de trois jours, selon des informations rapportées notamment par Ouest-France à l'époque. Face aux journalistes, le technicien s’était amusé de cette transformation en lançant : "Vous avez vu le nouveau look", une remarque faite sur le ton de l’humour, sans que son état de santé ne soit alors connu du public. Eric Roy expliquait à l’époque ce changement d’apparence comme "un geste de solidarité envers son staff", sans évoquer plus précisément les raisons personnelles derrière cette décision.

Sur RMC, Brendan Chardonnet, capitaine du Stade Brestois, a révélé que certains joueurs étaient déjà au courant de la maladie dès le printemps. "C’est compliqué de trouver les mots, de savoir quoi dire à part le remercier de tout ce qu’il a pu faire pour nous tous. C’est très dur et très compliqué. Oui on le savait parce qu’on l’avait remarqué sur son visage et sa forme physique sur ces deux derniers mois, je ne suis pas sûr que tout le monde était au courant. Il n'en a jamais parlé au groupe officiellement, il était très pudique. Pour la première fois fin mars, début avril, il avait réuni les cadres pour nous dire que c’était compliqué pour lui, mais il se battait. Mais il a tenu jusqu’au bout du bout", a détaillé le joueur.

L'aventure magnifique d'Eric Roy avec le Stade Brestois

Figure marquante de la Ligue 1, Eric Roy a porté les couleurs de l’Olympique Lyonnais, de l’Olympique de Marseille et de l’OGC Nice à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Après sa carrière de joueur, il s’est reconverti dans le coaching, passant notamment par Nice entre 2010 et 2011. Eric Roy avait fait son retour au bord du terrain en 2023 avec le Stade Brestois 29, où il s’est imposé rapidement comme un entraîneur clé du projet breton, conduisant le club à une saison particulièrement réussie conclue à une remarquable troisième place.

"Papa était profondément bienveillant, tendre, droit et honnête. Il savait encourager, transmettre, pousser les autres à se dépasser, à devenir la meilleure version d’eux mêmes. Il avait cette exigence, cette justesse et cette humanité" ont poursuivi Victoria Rose, Markus et Loëtitia, les enfants d'Eric Roy, conscients de "l'immense vide" que va laisser le coach. "Mais nous savons ensuite l'empreinte magnifique qu'il laisse derrière lui. Une empreinte faite de passion, de loyauté, de courage, d'exigence, de respect et d'amour de jeu", ont-ils conclu.

Dernières mises à jour

20:05 - Les joueurs saluent la mémoire d’Éric Roy L’émotion est vive dans le monde du football après l’annonce du décès d’Eric Roy à cause d'un cancer du pancréas. Plusieurs joueurs ayant évolué sous ses ordres au Stade Brestois 29 lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. Selon Ouest France, Ludovic Ajorque a notamment remercié "son coach pour tout", tandis que Mahdi Camara a également salué sa mémoire. De son côté, Lilian Brassier a évoqué "un grand homme avec énormément de valeurs". L’ailier brestois Romain Del Castillo a, lui, écrit : "Tellement de bons souvenirs avec vous… À jamais dans nos cœurs." 19:52 - "C'est le grand frère que je n'ai jamais eu", Jérôme Alonzo se confie sur le décès d'Eric Roy Dans les colonnes de L'Equipe, Jérôme Alonzo a évoqué sur la mort de son grand ami Eric Roy : "C'était comme un grand frère. On se connaît depuis le centre de formation de Nice. On est devenus copains, puis amis, puis inséparables. On a partagé tellement de choses : les matches, le golf, les vacances, la vie tout simplement. C'est le grand frère que je n'ai jamais eu. [...] Lui se couchait à 21 heures, moi à 3 heures du matin. Je fumais comme un pompier, lui n'a jamais touché une clope. Je buvais du rosé et faisais l'apéro régulièrement, lui buvait de l'eau." L'ancien joueur du PSG qualifie l'aventure d'Eric Roy avec le Stade Brestois comme une bouffé d'oxygène. "Il faut les remercier. Ça a changé sa fin de vie. Sans eux, on aurait peut-être perdu mon pote beaucoup plus tôt. Cette aventure humaine et sportive a été extraordinaire. Elle l'a maintenu debout", a-t-il poursuivi. 19:36 - La chanson des joueurs en la gloire d'Eric Roy Très apprécié par ses joueurs à Brest, Eric Roy a eu l'honneur d'avoir un chant dédié à sa gloire. Voici un aperçu de cette chanson reprise par un certain Guillaume Hoarau. Figure emblématique du football français, Eric Roy nous a quittés.



Ligue 1+ adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. https://t.co/3dwEozM12Y — L1+ (@ligue1plus) June 17, 2026 LIRE PLUS

Eric Roy, ancien entraîneur du Stade Brestois, est décédé le 17 juin 2026 à l'âge de 58 ans. Il combattait un cancer du pancréas depuis trois ans et demi. En tant que joueur, il avait porté les couleurs de l'OGC Nice, de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique Lyonnais à la fin des années 1990. Après un passage comme entraîneur à Nice entre 2010 et 2011, il avait repris du service en 2023 avec le Stade Brestois, qu'il avait conduit à une remarquable troisième place en Ligue 1 puis à une qualification historique en Ligue des champions.