Kenzo Kies : qui est le joueur de Ligue 2 en état de mort cérébrale après s'être noyé dans le Rhône ?

Un jeune joueur de Ligue 2 est en état de mort cérébrale ce mardi 23 juin après s'être noyé dans le Rhône, sur la commune de Caluire-et-Cuire dans le département éponyme.

La canicule n'épargne personne, pas même les sportifs. Lundi 22 juin 2026, un joueur de football d'un club de Ligue 2 s'est noyé selon les informations de BFMTV. Les faits se sont déroulés sur la commune de Caluire-et-Cuire, située dans le Rhône, en fin de journée.

Le footballeur professionnel âgé d'une vingtaine d'années se baignait dans le fleuve éponyme du département avec des amis lorsqu'il s'est noyé selon la chaîne d'information en continu. Les pompiers sont intervenus sur les coups de 18h30 pour secourir quatre individus qui nageaient au niveau du parc de la Feyssine, entre Villeurbanne et Caluire-et-Cuire, dans une zone interdite à la baignade et où le fleuve fait des vagues.

Qui est Kenzo Kies, le joueur victime de la noyade ?

IAprès plusieurs heures sans savoir qui était le joueur, son nom a été enfin dévoilé. Il s'agit du footballeur Kenzo Kies qui joue à Guingamp. Né à Lyon le 20 janvier 2005, le joueur a grandi sportivement entre plusieurs clubs lyonnais, passant notamment six ans au centre de formation de l'OL (2011-2017), puis à l'AS Saint-Priest. Il a ensuite rejoint l'AS Saint-Etienne en U14, où il est resté jusqu'en 2025, avant de partir pour la Bretagne et intégrer le centre de formation de l'En Avant Guingamp, club de Ligue 2. Il n'a jamais disputé de match officiel avec l'équipe professionnelle, évoluant principalement en réserve en National 3, avec quatre matchs et un but inscrits la saison dernière.

En septembre et octobre 2025, l'entraîneur de l'équipe première Sylvain Ripoll l'avait convié à plusieurs séances avec les professionnels. Mais une blessure avait ensuite mis fin à cette dynamique. Selon Ouest-France, Kenzo Kies avait quitté le club en avril, refusant une proposition pour rester malgré des débuts jugés prometteurs.

Son entraîneur en N3, Jean-Baptiste Le Bescond, témoigne de l'attachement du joueur à sa région : "Il avait réalisé des débuts prometteurs, mais il préférait retourner dans sa région." Face au drame, il exprime son émotion et anticipe les répercussions sur le groupe : "C'est un vrai choc. Ça va être une grosse épreuve pour l'équipe. Je pense d'ailleurs qu'il faudra mettre en place un soutien psychologique pour la reprise le 6 juillet."

Une enquête ouverte en recherches des causes de la mort

Trois des jeunes hommes étaient sortis de l'eau et se trouvaient en urgence relative à l'arrivée des pompiers. Le quatrième était encore immergé en train de se noyer. Il a été repêché et conduit à l'hôpital en urgence absolue. Il est actuellement en état de mort cérébrale. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet de Lyon. L'identité du footballer n'a pas été précisée par le parquet.

Le drame survient en pleine période de canicule. L'épisode de chaleur d'un "intensité exceptionnelle" selon les mots de Météo France fait monter les températures jusqu'à 40°C et au-delà. La chaleur pousse les gens à se baigner dans des endroits pas toujours surveillés et augmente le nombre de noyades. Une "vingtaine de décès" par noyade ont été comptabilisés depuis samedi indiquait la ministre des Sports, Marina Ferrari, ce mardi matin sur France Inter avant l'annonce du parquet de Lyon.

Le département du Rhône est placé en vigilance orange canicule et a battu des records de chaleur, notamment à Lyon avec 38,5°C relevés à 16 heures et même 39°C enregistrés plus tard dans certains arrondissements de la ville. De nouveau, 39°C sont attendus mardi et mercredi dans le département du Rhône.