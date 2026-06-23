Terrain inondé, colère de Mbappé, buts en vidéo... Les images totalement folles de France - Irak

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Terrain inondé, colère de Mbappé, buts en vidéo... Les images totalement folles de France - Irak

La rencontre entre la France et l'Irak, deuxième match du groupe I à la Coupe du monde 2026, a été particulièrement dramatique, avec 2 heures d'interruption liée à l'orage. Retour sur une soirée aussi dantesque qu'historique.
©  Lev Radin/Sipa USA/SIPA (publiée le 23/06/2026)

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Florian Gregoire