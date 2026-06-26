Didier Deschamps : pourquoi il est absent de France - Norvège ? Sa date de retour à la Coupe du monde

Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France n'est pas présent pour le match France - Norvège à la Coupe du monde 2026.

Didier Deschamps n'est pas présent sur le banc de l'équipe de France pour France - Norvège à la Coupe du monde. Il a quitté provisoirement la compétition après l'annonce brutale du décès de sa maman. La Fédération française de football (FFF) a annoncé ce mardi 23 juin 2026 la nouvelle et a indiqué que Didier Deschamps sera absent lors du troisième match de la phase de groupes, décisif pour prendre la tête du groupe I.

"En accord avec Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, présent au camp de base de l’équipe de France, Didier Deschamps a confié la responsabilité à son adjoint, Guy Stéphan, de diriger le groupe d’ici à son retour", fait savoir la FFF. Les Bleus vont affronter la Norvège vendredi 26 juin, à 21 heures françaises. Le sélectionneur ne dirigera ni les entraînements ni ce dernier match clé pour la suite de la compétition. Son retour au sein du groupe n'a pas été communiqué publiquement, la priorité étant donnée au temps passé auprès des siens. Les obsèques de la mère de Didier Deschamps, Ginette Deschamps, devaient avoir lieu ce vendredi 26 juin à Anglet, près de Bayonne. Didier Deschamps doit dans la foulée reprendre l'avion pour Boston où il est attendu samedi.

Didier Deschamps absent pour France - Norvège, un manque pour les Bleus

Didier Deschamps a d'ores et déjà qualifié son équipe pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde. La France a déjà remporté ses deux premiers matchs contre le Sénégal (3-1) puis l'Irak (3-0) dans la nuit de lundi à mardi. Mais comme l'a lui-même reconnu le sélectionneur, la rencontre avec la Norvège aura "des conséquences parce que (après la phrase de groupe - NDLR) ce ne sont pas les mêmes déplacements, ce ne sera pas forcément les mêmes équipes non plus. L'objectif sera d'obtenir la meilleure place, la première".

Didier Deschamps avait déjà perdu son père en mai 2022. À l'époque, Didier Deschamps était déjà à un rassemblement de l'équipe de France, se rappelle RMC, juste avant une rencontre de Ligue des nations face au Danemark, qu'il avait aussi dû abandonner.

Un drame familial et des deuils difficiles pour Didier Deschamps

"Le décès de mon papa a été violent pour moi, et soudain", avait confié Didier Deschamps lors d'un entretien à L'Équipe, dans lequel il décrivait l'impact du choc. Il reconnaissait ne pas avoir retrouvé immédiatement sa "force" et son "énergie habituelle", précisant : "Parfois, on peut être préparés, mais là on ne l'était pas du tout."

Le 21 décembre 1987, Didier Deschamps avait aussi perdu son frère aîné Philippe, alors qu'il n'était âgé que de 19 ans. Ce dernier est mort dans un crash d'avion entre Bruxelles et Bordeaux. L'appareil s'était écrasé dans une forêt de la commune d'Eysines, en Gironde, à la suite d'une erreur de pilotage.

Quelle date de retour pour Didier Deschamps à la Coupe du monde ?

Cette fois, le deuil de Didier Deschamps survient en pleine Coupe du monde, la dernière avant de le voir quitter la sélection. On ignore pour le moment exactement quand le sélectionneur reviendra parmi les Bleus, mais il devrait être retour dès samedi après le match de la France face à la Norvège ou même dans la nuit comme a indiqué Guy Stephan en conférence de presse. Pour rappel, en cas de première place, les Bleus joueront le 30 juin leur 16es. En cas de 2e place, ce sera également le 30 juin, mais à 23h du côté de Dallas.

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