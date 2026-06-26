Didier Deschamps : pourquoi il est absent de France - Norvège ? Sa date de retour à la Coupe du monde
Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France n'est pas présent pour le match France - Norvège à la Coupe du monde 2026.
Didier Deschamps n'est pas présent sur le banc de l'équipe de France pour France - Norvège à la Coupe du monde. Il a quitté provisoirement la compétition après l'annonce brutale du décès de sa maman. La Fédération française de football (FFF) a annoncé ce mardi 23 juin 2026 la nouvelle et a indiqué que Didier Deschamps sera absent lors du troisième match de la phase de groupes, décisif pour prendre la tête du groupe I.
"En accord avec Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, présent au camp de base de l’équipe de France, Didier Deschamps a confié la responsabilité à son adjoint, Guy Stéphan, de diriger le groupe d’ici à son retour", fait savoir la FFF. Les Bleus vont affronter la Norvège vendredi 26 juin, à 21 heures françaises. Le sélectionneur ne dirigera ni les entraînements ni ce dernier match clé pour la suite de la compétition. Son retour au sein du groupe n'a pas été communiqué publiquement, la priorité étant donnée au temps passé auprès des siens. Les obsèques de la mère de Didier Deschamps, Ginette Deschamps, devaient avoir lieu ce vendredi 26 juin à Anglet, près de Bayonne. Didier Deschamps doit dans la foulée reprendre l'avion pour Boston où il est attendu samedi.
Didier Deschamps absent pour France - Norvège, un manque pour les Bleus
Didier Deschamps a d'ores et déjà qualifié son équipe pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde. La France a déjà remporté ses deux premiers matchs contre le Sénégal (3-1) puis l'Irak (3-0) dans la nuit de lundi à mardi. Mais comme l'a lui-même reconnu le sélectionneur, la rencontre avec la Norvège aura "des conséquences parce que (après la phrase de groupe - NDLR) ce ne sont pas les mêmes déplacements, ce ne sera pas forcément les mêmes équipes non plus. L'objectif sera d'obtenir la meilleure place, la première".
Didier Deschamps avait déjà perdu son père en mai 2022. À l'époque, Didier Deschamps était déjà à un rassemblement de l'équipe de France, se rappelle RMC, juste avant une rencontre de Ligue des nations face au Danemark, qu'il avait aussi dû abandonner.
Un drame familial et des deuils difficiles pour Didier Deschamps
"Le décès de mon papa a été violent pour moi, et soudain", avait confié Didier Deschamps lors d'un entretien à L'Équipe, dans lequel il décrivait l'impact du choc. Il reconnaissait ne pas avoir retrouvé immédiatement sa "force" et son "énergie habituelle", précisant : "Parfois, on peut être préparés, mais là on ne l'était pas du tout."
Le 21 décembre 1987, Didier Deschamps avait aussi perdu son frère aîné Philippe, alors qu'il n'était âgé que de 19 ans. Ce dernier est mort dans un crash d'avion entre Bruxelles et Bordeaux. L'appareil s'était écrasé dans une forêt de la commune d'Eysines, en Gironde, à la suite d'une erreur de pilotage.
Quelle date de retour pour Didier Deschamps à la Coupe du monde ?
Cette fois, le deuil de Didier Deschamps survient en pleine Coupe du monde, la dernière avant de le voir quitter la sélection. On ignore pour le moment exactement quand le sélectionneur reviendra parmi les Bleus, mais il devrait être retour dès samedi après le match de la France face à la Norvège ou même dans la nuit comme a indiqué Guy Stephan en conférence de presse. Pour rappel, en cas de première place, les Bleus joueront le 30 juin leur 16es. En cas de 2e place, ce sera également le 30 juin, mais à 23h du côté de Dallas.
21:44 - Stéphan, expert en analyse tactique et gardien de la cohésion du groupe
Au sein du staff, les rôles sont clairement définis : Deschamps gère les médias et les relations institutionnelles, tandis que Stéphan se consacre à l'analyse vidéo, à la préparation tactique et à l'identification des failles adverses. Il joue aussi un rôle humain essentiel, en maintenant la cohésion d'un groupe aux ego parfois imposants.
21:26 - Le double deuil de Deschamps en 1987
Avant la mort de sa mère, Didier Deschamps a déjà enterré son père, il y a quatre ans. Mais c'est la perte d'un autre proche, qui a particulièrement marqué le sélectionneur des Bleus. En 1987, Didier Deschamps, qui venait d'avoir 19 ans, apprend le 21 décembre la mort de son grand frère dans un crash d'avion (Bruxelles-Bordeaux). "C'est tellement injuste, mais on vit avec. On est obligé. Sans et avec... (...) Les années ont passé, le temps fait son travail, mais on ne peut pas oublier. Et puis, c'est une période de Noël... On reste marqué à vie, forcément", confie Didier Deschamps dans un film sur sa vie produit par Nagui. Trois jours plus tard, le jeune footballeur apprenait que sa compagne d'alors, qui deviendra deux ans plus tard sa femme, Claude Deschamps, venait elle aussi de perdre un proche : son père, d'une crise cardiaque. Doublement endeuillé, le clan Deschamps assiste séparément aux obsèques. "On n’a même pas pu faire les deux enterrements, c’était quasiment en même temps. Ça nous a soudés, on est toujours restés proches des parents de Didier", racontait à L'Équipe il y a quelques années, Pascal, le beau-frère de Didier Deschamps.
20:53 - Une minute de silence pour la maman de Deschamps
La Fifa a décidé de rendre hommage aux victimes du séisme du Venezuela, mais aussi pour rendre hommage à la mère de Didier Deschamps dont l'enterrement a eu lieu ce vendredi en France en mettant une minute de silence lors de ce France - Norvège.
20:50 - La mort du père de Didier Deschamps était déjà un choc
Le 31 mai 2022, Didier Deschamps avait déjà perdu son père, Pierre Deschamps. À l’époque, les Bleus avaient dû poursuivre leur préparation sans lui pendant plusieurs jours, Guy Stéphan assurant déjà l’intérim à la tête du groupe. Quelques mois plus tard, dans les colonnes de L’Équipe, Didier Deschamps s’était confié avec pudeur sur cette disparition douloureuse. "C’est une sale période. Cela peut arriver aussi. Il faut apprécier les bonnes périodes", expliquait-il alors. Avant d’ajouter : "Le décès de mon papa a été violent pour moi, et soudain. Parfois, on peut être préparés, mais là, on ne l’était pas du tout.
20:36 - Didier Deschamps a annoncé lui-même la triste nouvelle à son groupe avant le déjeuner
Dès mardi matin, Didier Deschamps a informé son cercle rapproché au sein du Four Seasons de Boston avant de prévenir l'ensemble du groupe France avant le déjeuner. Habituellement, les membres du staff accueillent les joueurs en rang dans la salle de réception, mais cette fois-ci, chaque joueur est venu individuellement apporter son soutien au sélectionneur. Un geste qui traduit la solidarité du groupe autour de Didier Deschamps dans ce moment difficile.