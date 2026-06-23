Didier Deschamps quitte la Coupe du monde : frappé par le deuil, il sera absent pour France - Norvège

Didier Deschamps sera absent lors du prochain match de Coupe du monde 2026 de l'équipe de France, face à la Norvège, vendredi. Le sélectionneur des Bleus vient de perdre sa mère Ginette Deschamps.

Didier Deschamps absent de la Coupe du monde 2026. C'est bien ce qu'annonce la Fédération française de football (FFF) ce mardi 23 juin 2026, dans la soirée. Le sélectionneur des Bleus va quitter les États-Unis pour rentrer en France et sera absent lors du prochain match, France-Norvège, troisième match de poule, décisif pour prendre la tête du groupe I. En pleine Coupe du monde, Didier Deschamps, 57 ans, vient en effet d'apprendre que sa mère, Ginette Deschamps, était décédée. Il rentre donc en urgence dans l'Hexagone pour assister à ses obsèques.

"En accord avec Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, présent au camp de base de l’équipe de France, Didier Deschamps a confié la responsabilité à son adjoint, Guy Stéphan, de diriger le groupe d’ici à son retour", fait savoir la FFF. Les Bleus vont affronter la Norvège vendredi 26 juin, à 21 heures françaises. Le sélectionneur ne dirigera ni les entraînements ni ce dernier match clé pour la suite de la compétition. Son retour au sein du groupe n'a pas été communiqué publiquement, la priorité étant donnée au temps passé auprès des siens.

Didier Deschamps absent pour France-Norvège, un manque pour les Bleus

Didier Deschamps a d'ores et déjà qualifié son équipe pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde. La France a déjà remporté ses deux premiers matchs contre le Sénégal (3-1) puis l'Irak (3-0) dans la nuit de lundi à mardi. Mais comme l'a lui-même reconnu le sélectionneur, la rencontre avec la Norvège aura "des conséquences parce que (après la phrase de groupe - NDLR) ce ne sont pas les mêmes déplacements, ce ne sera pas forcément les mêmes équipes non plus. L'objectif sera d'obtenir la meilleure place, la première".

Didier Deschamps, double champion du monde en tant que joueur en 1998 puis en tant que sélectionneur en 2018, a pris la tête des Bleus en 2012. Il avait déjà perdu son père en mai 2022. À l'époque, Didier Deschamps était déjà à un rassemblement de l'équipe de France, se rappelle RMC, juste avant une rencontre de Ligue des nations face au Danemark, qu'il avait aussi dû abandonner.

Un drame familial et des deuils difficiles pour Didier Deschamps

"Le décès de mon papa a été violent pour moi, et soudain", avait confié Didier Deschamps lors d'un entretien à L'Équipe, dans lequel il décrivait l'impact du choc. Il reconnaissait ne pas avoir retrouvé immédiatement sa "force" et son "énergie habituelle", précisant : "Parfois, on peut être préparés, mais là on ne l'était pas du tout."

Le 21 décembre 1987, Didier Deschamps avait aussi perdu son frère aîné Philippe, alors qu'il n'était âgé que de 19 ans. Ce dernier est mort dans un crash d'avion entre Bruxelles et Bordeaux. L'appareil s'était écrasé dans une forêt de la commune d'Eysines, en Gironde, à la suite d'une erreur de pilotage.

Cette fois, le deuil de Didier Deschamps survient en pleine Coupe du monde, la dernière avant de le voir quitter la sélection.

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