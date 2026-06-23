Didier Deschamps quitte la Coupe du monde : frappé par le deuil, il sera absent pour France - Norvège
Didier Deschamps sera absent lors du prochain match de Coupe du monde 2026 de l'équipe de France, face à la Norvège, vendredi. Le sélectionneur des Bleus vient de perdre sa mère Ginette Deschamps.
Didier Deschamps absent de la Coupe du monde 2026. C'est bien ce qu'annonce la Fédération française de football (FFF) ce mardi 23 juin 2026, dans la soirée. Le sélectionneur des Bleus va quitter les États-Unis pour rentrer en France et sera absent lors du prochain match, France-Norvège, troisième match de poule, décisif pour prendre la tête du groupe I. En pleine Coupe du monde, Didier Deschamps, 57 ans, vient en effet d'apprendre que sa mère, Ginette Deschamps, était décédée. Il rentre donc en urgence dans l'Hexagone pour assister à ses obsèques.
"En accord avec Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, présent au camp de base de l’équipe de France, Didier Deschamps a confié la responsabilité à son adjoint, Guy Stéphan, de diriger le groupe d’ici à son retour", fait savoir la FFF. Les Bleus vont affronter la Norvège vendredi 26 juin, à 21 heures françaises. Le sélectionneur ne dirigera ni les entraînements ni ce dernier match clé pour la suite de la compétition. Son retour au sein du groupe n'a pas été communiqué publiquement, la priorité étant donnée au temps passé auprès des siens.
Didier Deschamps absent pour France-Norvège, un manque pour les Bleus
Didier Deschamps a d'ores et déjà qualifié son équipe pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde. La France a déjà remporté ses deux premiers matchs contre le Sénégal (3-1) puis l'Irak (3-0) dans la nuit de lundi à mardi. Mais comme l'a lui-même reconnu le sélectionneur, la rencontre avec la Norvège aura "des conséquences parce que (après la phrase de groupe - NDLR) ce ne sont pas les mêmes déplacements, ce ne sera pas forcément les mêmes équipes non plus. L'objectif sera d'obtenir la meilleure place, la première".
Didier Deschamps, double champion du monde en tant que joueur en 1998 puis en tant que sélectionneur en 2018, a pris la tête des Bleus en 2012. Il avait déjà perdu son père en mai 2022. À l'époque, Didier Deschamps était déjà à un rassemblement de l'équipe de France, se rappelle RMC, juste avant une rencontre de Ligue des nations face au Danemark, qu'il avait aussi dû abandonner.
Un drame familial et des deuils difficiles pour Didier Deschamps
"Le décès de mon papa a été violent pour moi, et soudain", avait confié Didier Deschamps lors d'un entretien à L'Équipe, dans lequel il décrivait l'impact du choc. Il reconnaissait ne pas avoir retrouvé immédiatement sa "force" et son "énergie habituelle", précisant : "Parfois, on peut être préparés, mais là on ne l'était pas du tout."
Le 21 décembre 1987, Didier Deschamps avait aussi perdu son frère aîné Philippe, alors qu'il n'était âgé que de 19 ans. Ce dernier est mort dans un crash d'avion entre Bruxelles et Bordeaux. L'appareil s'était écrasé dans une forêt de la commune d'Eysines, en Gironde, à la suite d'une erreur de pilotage.
Cette fois, le deuil de Didier Deschamps survient en pleine Coupe du monde, la dernière avant de le voir quitter la sélection.
23/06/26 - 23:52 - Peu avant le Mondial 2014, Didier Deschamps à nouveau endeuillé
C'était en 2014. Le 13 mai, Didier Deschamps dévoilait devant toute la France la sélection des Bleus pour la Coupe du monde 2014 sur TF1. Alors que tout le monde a déjà les yeux déjà tournés vers le Brésil, Didier Deschamps a lui appris, quelques jours plus tôt, la mort du frère aîné de sa femme Claude, Jacques. Âgé de 56 ans, il s'est éteint en Bretagne après avoir été victime d'une crise cardiaque.
23/06/26 - 23:45 - Le double deuil de Deschamps en 1987
Avant la mort de sa mère, Didier Deschamps a déjà enterré son père, il y a quatre ans. Mais c'est la perte d'un autre proche, qui a particulièrement marqué le sélectionneur des Bleus. En 1987, Didier Deschamps, qui venait d'avoir 19 ans, apprend le 21 décembre la mort de son grand frère dans un crash d'avion (Bruxelles-Bordeaux). "C'est tellement injuste, mais on vit avec. On est obligé. Sans et avec... (...) Les années ont passé, le temps fait son travail, mais on ne peut pas oublier. Et puis, c'est une période de Noël... On reste marqué à vie, forcément", confie Didier Deschamps dans un film sur sa vie produit par Nagui. Trois jours plus tard, le jeune footballeur apprenait que sa compagne d'alors, qui deviendra deux ans plus tard sa femme, Claude Deschamps, venait elle aussi de perdre un proche : son père, d'une crise cardiaque. Doublement endeuillé, le clan Deschamps assiste séparément aux obsèques. "On n’a même pas pu faire les deux enterrements, c’était quasiment en même temps. Ça nous a soudés, on est toujours restés proches des parents de Didier", racontait à L'Équipe il y a quelques années, Pascal, le beau-frère de Didier Deschamps.
23/06/26 - 23:32 - La FFF souhaite "beaucoup de courage" à Didier Deschamps
Dans son message publié sur X, la Fédération française de football adresse quelques mots à Didier Deschamps pour lui faire part de son soutien. "Dans ce moment extrêmement douloureux, nous souhaitons beaucoup de courage au sélectionneur et à sa famille et les assurons du soutien de tous et toutes au sein de la Fédération."
Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match des Bleus dans le groupe I (21 heures, h.f.).— FFF (@FFF) June 23, 2026
Le sélectionneur national a eu la douleur, ce mardi matin, pic.twitter.com/Mqi67B0tJF