Ginette Deschamps : très discrète... Qui était la mère de Didier Deschamps ?

La mère de Didier Deschamps est décédée ce mardi 23 juin.

Ginette Deschamps, mère de Didier Deschamps, est décédée ce mardi 23 juin en pleine Coupe du monde. La mère de Didier Deschamps était originaire du Pays basque et a élevé ses deux fils, Philippe et Didier, avec son mari Pierre Deschamps à Anglet, près de Bayonne. Les informations sur sa vie n'existent pas énormément dans les médias, mais on apprend dans les biographies du sélectionneur qu'elle travaillait comme vendeuse de laine, tandis que son mari était peintre en bâtiment et ancien joueur de rugby.

Les témoignages sur l'enfance de Didier Deschamps décrivent une famille plutôt discrète, attachée au travail, au sport et aux racines basques. Ginette Deschamps était la figure de stabilité. L'effort et la modestie étaient la trame de la famille Deschamps.

L'événement le plus marquant de la vie publique de Ginette Deschamps est sans doute la perte de son fils aîné, Philippe Deschamps, mort à 22 ans dans le crash du vol Air France 1919 en décembre 1987. Didier Deschamps a toujours évoqué à plusieurs reprises la profonde blessure familiale et le fait que cette disparition a durablement marqué ses parents.

Après la victoire de la France à la Coupe du monde de football 1998, puis celle de 2018 comme sélectionneur, Ginette Deschamps est restée volontairement éloignée des médias. Elle n'a jamais cherché la lumière...

Didier Deschamps a toujours également préservé sa vie de famille et ses propos sur le sujet sont très rares. C'était lors d'un entretien avec L'Équipe en 2022 qu'il évoquait d'ailleurs avec pudeur la mort de son père quelques mois plus tôt. "Le décès de mon papa a été violent pour moi, et soudain. Parfois, on peut être préparés, mais là on ne l'était pas du tout".