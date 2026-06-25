Son passage au Sénégal, l'accident qui a brisé sa carrière... Les secrets de Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps
En dehors du football, Guy Stéphan mène une vie discrète et est marié depuis plus de quarante-cinq ans à Françoise. Il évoque une histoire familiale liée à la Bretagne : "Mon épouse est née à Brest et vivait à Ploumagoar, à côté de Guingamp, mais ses parents avaient, comme les miens, une petite maison dans le port de Locquémeau, où l'on s'est rencontré."
© Christophe Ena/AP/SIPA (publiée le 24/06/2026)