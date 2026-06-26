Guy Stephan : qui est l'adjoint de Deschamps sur le banc des Bleus pour France - Norvège ?

Guy Stephan remplace Didier Deschamps au pied levé sur le banc des Bleus pour France - Norvège. L'homme de l'ombre est propulsé en pleine lumière pour un match crucial de la Coupe du monde.

Son nom et son visage seront au centre de l'attention, alors que l'équipe de France aborde un match décisif face à la Norvège. Guy Stephan sera sur le banc des Bleus ce vendredi 26 juin 2026, à 21 heures, pour ce France - Norvège, troisième match de poule de la Coupe du monde. Et il ne sera pas en retrait ou aux côtés de Didier Deschamps comme d'habitude, mais en première ligne, endossant cette fois le rôle de chef d'orchestre. Le fidèle adjoint du sélectionneur doit relever un défi de taille : valider la première place du groupe I pour la France et poursuivre le parcours sans faute des Tricolores jusqu'à présent, avec deux victoires en deux matchs.

Les circonstances ont voulu que ce match se joue dans un contexte émotionnel chargé pour Guy Stephan et tout le staff tricolore : Didier Deschamps, endeuillé par le décès de sa mère Ginette Deschamps, a en effet dû quitter précipitamment le sol américain cette semaine, pour regagner la France, laissant son équipe se préparer sans lui pour cette confrontation stratégique. Guy Stephan a donc pris le relais au pied levé, propulsé sur le devant de la scène bien malgré lui.

Guy Stephan, l'homme idéal pour remplacer Deschamps lors de France - Norvège

Guy Stephan est un homme discret mais essentiel dans l'architecture du succès des Bleus depuis de nombreuses années. Une scène capturée par les caméras de la FFF dans l'avion qui ramenait l'équipe de Philadelphie suffit pour illustrer parfaitement son investissement auprès des joueurs. Sur la porte des toilettes transformée en tableau tactique improvisé, on pouvait voir des échanges animés avec Kylian Mbappé et Michael Olise sur les connexions de jeu et les mouvements tactiques après la victoire épique face à l'Irak.

Car Guy Stephan est d'abord un technicien expérimenté chez qui l'obsession pour le football n'a d'égal que la proximité avec les joueurs. Les stars de l'équipe de France ont l'habitude de ces séances impromptues où la pédagogie et l'analyse tactique se mêlent à une relation humaine authentique. "Aucun joueur ne dira quelque chose de négatif de lui", confie un intime du groupe France sur RMC Sport.

La méthode Stephan repose sur une approche individualisée. Après les discours collectifs à la mi-temps, il prend le temps de voir chaque joueur personnellement pour affiner les consignes et apporter son éclairage technique. Guy Stephan met aussi un soin particulier aux petites attentions du quotidien, prenant des nouvelles des enfants, de l'école, de la famille, créant ainsi un lien de confiance qui dépasse le simple cadre professionnel. "Il est proche des joueurs mais ne joue pas à être leur copain", précise un ancien membre du staff marseillais, où il est passé avec Didier Deschamps, définissant parfaitement cet équilibre délicat entre autorité et complicité.

L'accident de Guy Stephan, un drame et une rupture dans sa carrière

Guy Stephan a suivi un parcours riche mais heurté dans le monde du foot. Né à Ploumilliau dans les Côtes d'Armor, il a d'abord été footballeur professionnel, évoluant au poste de milieu de terrain. Sa carrière prometteuse a connu un tournant dramatique alors qu'il n'avait que 29 ans. "J'allais à l'entraînement à Caen et, à la sortie d'un virage, je prends de plein fouet une voiture qui roulait sur la voie de gauche. De multiples fractures, un traumatisme crânien… Je n'aspirais plus qu'à remarcher. En une fraction de seconde, tout s'écroule", a-t-il confié à Ouest-France le 10 juin dernier.

L'accident de Guy Stephan lui a laissé une double fracture tibia-péroné, une mâchoire fracturée, un coude brisé et un traumatisme crânien. Pierre Mankowski, alors entraîneur à Caen, se souvient encore : "À l'hôpital, je ne l'ai d'abord pas reconnu, son visage était tellement déformé." Guy Stephan aurait pu être brisé par cette épreuve, mais elle a au contraire renforcé sa détermination à rester dans le milieu du football. "J'ai passé trois ans là-bas : un an joueur, un an dans le plâtre et un an entraîneur", résume-t-il avec philosophie.

Cette reconversion forcée de Guy Stephan l'a mené sur les bancs du SM Caen, puis du FC Annecy et de l'Olympique Lyonnais, où il a forgé ses compétences d'entraîneur. Son parcours a même conduit Guy Stephan à devenir sélectionneur du Sénégal entre 2003 et 2005, une expérience internationale enrichissante. Jean-Pierre Papin, qui l'a côtoyé aux Girondins de Bordeaux, le considère comme "l'un des meilleurs coachs [qu'il ait] connus, car Guy a énormément de connaissance foot et une autorité naturelle, avec toujours beaucoup de respect pour les joueurs avec qui il travaille."

Guy Stephan et Didier Deschamps : le tournant à l'OM

La carrière d'entraîneur de Guy Stephan a connu un tournant quand il est devenu l'adjoint de Didier Deschamps à l'Olympique de Marseille. Dès leur première saison commune, ils décrocheront le titre de champion de France, posant les bases d'une collaboration qui dure maintenant depuis dix-sept ans. "Avec Didier, en dix-sept ans, on en a vécu des épreuves ensemble. Il y a un échange très fort, beaucoup de proximité, je ne sais pas si une telle relation entraîneur-adjoint existe ailleurs", confiait d'ailleurs Guy Stéphan lui-même à Ouest-France, soulignant la singularité de leur duo. Une complicité qui s'est construite dans la durée et les succès partagés, créant une confiance absolue entre les deux hommes.

"Guy est précieux car il sait trouver sa place", explique encore un membre du staff marseillais de l'époque. "Guy est un pilier pour Deschamps car il ne doute jamais, c'est sa force. Il est structuré, pointu, pédagogue." Pour ce match contre la Norvège, Guy Stéphan endosse donc la responsabilité de diriger l'équipe de France sans aucun procès en légitimité, une mission qu'il a d'ailleurs déjà accomplie par le passé lors d'absences ponctuelles du sélectionneur.