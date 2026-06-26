Erling Haaland : mais pourquoi n'a-t-il pas joué contre la France ?

Erling Haaland, la star norvégienne, n'a pas débuté la rencontre France - Norvégienne en Coupe du monde vendredi 26 juin. Quelle est la raison ?

Kylian Mbappé face à Erling Haaland : le duel était attendu au point que certains médias américains avaient placé ce Norvège - France au top de leur "popcorn meter", leur classement des matchs les plus attendus de la phase de poules de Coupe du monde. Le duel a fait "pschitt" puisque la star norvégienne, serial buteur de Manchester City ces dernières saisons, n'a pas été titularisé par le sélectionneur norvégien Stale Solbakken pour cette troisième journée dans le groupe I.

Pourquoi Erling Haaland n'était-il pas titulaire pour jouer face à la France ?

Erling Haaland était-il blessé en amont de ce match France - Norvège ? Pas du tout, cette absence cache en fait une gestion de l'effectif norvégien, qui semblait avoir fait une croix sur une possible première place. Déjà assurée au pire de finir deuxième de son groupe, la sélection norvégienne a opéré un vaste roulement d'effectif, comprenant par exemple aussi le capitaine d'Arsenal, le milieu offensif Martin Odegaard lui aussi préservé.

Dix changements ont ainsi été faits par rapport au onze de départ qui avait battu le Sénégal 3-2 lors de la 2e journée de la phase de poules. La star norvégienne Erling Haaland a donc tout simplement été ménagée en vue des 16e de finale. La Norvège y retrouvera la Côte d'Ivoire en terminant deuxième du groupe I, les Bleus s'étant finalement imposés 4-1.

Erling Haaland aurait-il pu jouer contre la France et entrer en jeu ?

Le règlement n'est pas le même en Coupe du monde que lors des compétitions de clubs. Les 26 joueurs de l'effectif peuvent donc s'asseoir sur le banc et postuler à une entrée en jeu. Erling Haaland était bien présent sur le banc des Norvégiens et pouvait donc en théorie entrer en fin de match. Mais la tendance était plutôt à un repos total du buteur norvégien en vue de la suite de la compétition... Et Haaland n'a donc pas foulé la pelouse du Gillette Stadium près de Boston ! Certains sélectionneurs veulent aussi profiter de ce 3e match de phase de poules pour donner du temps de jeu à leurs remplaçants afin de concerner l'ensemble du groupe et préserver une ambiance compétitive au sein de la sélection. C'était le choix fait par la Norvège contrairement à la France qui a aligné ses stars offensives au coup d'envoi, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé auteur d'un triplé, Désiré Doué auteur de son premier but en Coupe du monde et Michael Olise.