Neymar : mais pourquoi ne joue-t-il pas face au Japon ? Peut-il entrer en fin de match ?

Neymar, la star brésilienne, ne débute pas la rencontre du Brésil face au Japon en 16e de finale de la Coupe du monde ce lundi. Quelle est la raison ?

Toujours pas de Neymar titulaire à la Coupe du monde 2026 ! Comme attendu, la star brésilienne ne débute pas la rencontre Brésil -Japon ce lundi en 16e de finale de la Coupe du monde, pour l'un des premiers chocs attendus de la semaine. Neymar est bien présent dans le groupe du Brésil mais doit prendre place sur le banc de touche.

Le feuilleton Neymar n'en finit donc plus. Invitée surprise et de dernière minute de la liste de Carlo Ancelotti avec le Brésil pour disputer la Coupe du monde 2025, la star brésilienne n'a pourtant pas brillé lors du premier tour. Et pour cause ! Laissé sur le banc lors de la rencontre face au Maroc puis face à Haïti, Neymar est entré en jeu en fin de match face à l'Ecosse, n'écartant toutefois pas les questions et doutes sur son état de forme.

Interrogé avant la rencontre en conférence de presse, son sélectionneur Carlo Ancelotti a sous-entendu que la situation de son meneur de jeu n'était pas facile. "Neymar progresse très bien. Il est évidemment capable de jouer plus de 15 minutes. Tout dépendra du contexte du match de demain, mais c'est dommage qu'il n'ait pas pu s'entraîner avec nous en permanence", reconnaissait l'Italien, sous-entendant déjà que Neymar n'était pas en condition physique optimale, du moins celle requise pour un choc et un match à élimination directe en Coupe du monde. De quoi aussi reconnaitre une erreur de l'avoir glissé dans sa liste de 26 joueurs ?

Neymar peut-il entrer en jeu face au Japon en Coupe du monde ?

Bien présent sur le banc de touche du Brésil, Neymar pourrait donc avoir un rôle à jouer au cas où le Brésil serait en difficulté face au Japon, un outsider sérieux après une phrase de groupes solide des coéquipiers du Rémois Nakamura. Le onze du Brésil se compose de : Alisson - Danilo, Marquinhos (c.), Gabriel, Douglas Santos - Guimaraes, Casemiro, Paqueta - Rayan, Cunha, Vinicius.

Ce Brésil - Japon peut-il être le dernier match de Neymar en Coupe du monde ?

Oui, en cas d'élimination du Brésil ce lundi par le Japon, Neymar, 34 ans, aurait sans doute disputé sa dernière rencontre de Coupe du monde, lui dont la situation physique interroge depuis plusieurs saisons. Neymar dispute au Canada, Etats-Unis et Mexique sa 4e phase finale de Coupe du monde, rejoignant les légendes du Brésil Pelé, Ronaldo ou Cafu. Il compte 8 buts et 4 passes décisives en 13 matchs disputés, la demi-finale de 2014 restant à la fois son meilleur résultat et un terrible souvenir avec une blessure au dos qui l'a privé de la fin du tournoi disputé devant son public au Brésil.

Neymar face au Japon, des stats étonnantes

Neymar pourrait voir dans ce 16e de finale face au Japon un curieux clin d'oeil du destin. Comme rappelé par la FIFA, il s'agit de la sélection contre laquelle il a marqué le plus de buts, avec neuf réalisations. Neymar est par ailleurs le meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao avec 79 buts en 129 matches, devant Pelé (77) et Ronaldo (62).