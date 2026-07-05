Neymar : mais pourquoi ne joue-t-il toujours pas face à la Norvège ? Peut-il entrer en fin de match ?

Une nouvelle fois, Neymar, la star brésilienne, ne débute pas la rencontre du Brésil face à la Norvège ce dimanche en 8e de finale de la Coupe du monde.

Encore raté, toujours pas de Neymar titulaire à la Coupe du monde 2026 ! Déjà remplaçant lors de Brésil -Japon en 16e de finale, Neymar n'est une fois de plus pas titularisé ce samedi lors de la rencontre Brésil - Norvège en 8e de finale de la Coupe du monde. Et ce alors que la Seleçao compte de nombreux absents en attaque comme l'attaquant du Barça Raphinha et doit aussi recomposer son milieu avec la blessure de l'ex-Lyonnais Lucas Paqueta.

Pourquoi Neymar ne joue-t-il pas avec le Brésil en Coupe du monde ?

Neymar est bien présent dans le groupe du Brésil mais doit prendre place sur le banc de touche. Le feuilleton Neymar n'en finit donc plus. Invitée surprise et de dernière minute de la liste de Carlo Ancelotti avec le Brésil pour disputer la Coupe du monde 2025, la star brésilienne n'a pourtant pas brillé lors du premier tour. Et pour cause ! Laissé sur le banc lors de la rencontre face au Maroc puis face à Haïti, Neymar est entré en jeu en fin de match face à l'Ecosse, n'écartant toutefois pas les questions et doutes sur son état de forme. Il n'a ainsi pas disputé la moindre minute en 16e de finale face au Japon.

Un duo Vinicius - Neymar face à la Norvège ? La confession étonnante et mystérieuse de Carlo Ancelotti

La situation de Neymar peut-elle changer d'ici la fin de la compétition ? Oui si l'on en croit le sélectionneur du Brésil, l'Italien Carlo Ancelotti, assailli de questions sur l'ancien joueur du PSG. "Neymar peut jouer 90 minutes… et il peut jouer avec Vinicius Jr. Je pense qu'ils joueront ensemble", a même lancé l'ex-coach du Real Madrid en conférence de presse cette semaine. Coaching prévu ou coup de bluff ?

Avant le 16e de finale la semaine dernière, le ton était pourtant bien différent. "Neymar progresse très bien. Il est évidemment capable de jouer plus de 15 minutes. Tout dépendra du contexte du match de demain (face au Japon victoire 2-1 du Brésil, ndlr), mais c'est dommage qu'il n'ait pas pu s'entraîner avec nous en permanence", confessait l'Italien, sous-entendant déjà que Neymar n'était pas en condition physique optimale, du moins celle requise pour un choc et un match à élimination directe en Coupe du monde. De quoi aussi reconnaitre une erreur de l'avoir glissé dans sa liste de 26 joueurs ?

Neymar peut-il entrer en jeu face à la Norvège en Coupe du monde ?

Bien présent sur le banc de touche du Brésil, Neymar pourrait donc avoir un rôle à jouer au cas où le Brésil serait en difficulté face à la Norvège.

Le onze de départ du Brésil se compose de : Alisson - Danilo, Marquinhos (c.), Gabriel, Douglas Santos - Guimaraes, Casemiro, Rayan - Martinelli, Cunha, Vinicius.

Ce Brésil - Norvège peut-il être le dernier match de Neymar en Coupe du monde ?

Oui, en cas d'élimination du Brésil ce dimanche face à la Norvège d'Erling Haaland, Neymar, 34 ans, aurait sans doute disputé sa dernière rencontre de Coupe du monde, lui dont la situation physique interroge depuis plusieurs saisons. Neymar dispute au Canada, Etats-Unis et Mexique sa 4e phase finale de Coupe du monde, rejoignant les légendes du Brésil Pelé, Ronaldo ou Cafu. Il compte 8 buts et 4 passes décisives en 13 matchs disputés, la demi-finale de 2014 restant à la fois son meilleur résultat et un terrible souvenir avec une blessure au dos qui l'a privé de la fin du tournoi disputé devant son public au Brésil.