France - Suède : quels pronostics ? Les cotes et indices pour trouver le score exact

La France affronte la Suède en 16e de finale de la Coupe du monde. Quel pronostic faire pour ce choc de Coupe du monde ? Les parieurs voient les Bleus largement favoris mais le match présente des cotes attractives pour les joueurs les plus audacieux.

C'est l'heure du choc France - Suède, la rencontre en 16e de finale de Coupe du monde est attendue impatiemment par les supporters des Bleus qui s'apprêtent à veiller durant une partie de la nuit (coup d'envoi prévu à 23h) mais aussi par les parieurs et pronostiqueurs en tout genre.

Alors que deux matchs se sont déjà soldés par des séances de tirs au but lors de cette phase éliminatoire, avec Allemagne-Paraguay et Pays-Bas-Maroc dans la nuit de lundi à mardi, le jeu se corse ! Les amateurs de pronostics scrutent les tendances et les cotes pour tenter de décrocher le gros lot... ou de devancer leurs amis et collègues sur le jeu Mon Petit Prono (MPP) !

Pronostics France - Suède : les cotes pour trouver le bon vainqueur

Que disent justement les experts ? Commençons par les principaux sites de paris en ligne. Ils sont plutôt unanimes avec une nette tendance sur une victoire des Bleus face à la Suède considérée comme outsider.

Attention, les cotes peuvent encore évoluer au fil de la journée, par exemple après les compositions d'équipe dans le cas de l'absence d'un joueur majeur.

Chez Betclic, les cotes s'établissaient à midi à 1,29 pour une victoire de la France, 6,25 pour le match nul et 11 pour un succès suédois. Ces chiffres traduisent une confiance marquée dans les capacités des Bleus à s'imposer dans le temps réglementaire.

Unibet propose exactement les mêmes cotes avec 1,29 pour la France, 6,25 pour le nul et 11 pour la Suède.

Winamax se distingue légèrement avec des cotes de 1,29 pour la France, 6 pour le nul et 8 pour la Suède. Le site se montre donc davantage partagé avec plus de chances de victoires pour la Suède.

Pronostic France - Suède sur Mon Petit Prono (MPP) : quels points ?

Mon Petit Prono, le jeu de pronostics qui rassemble 3 millions de Français, fonctionne avec un système de points différent. La victoire française rapporte 38 points, le nul 148 points et la victoire suédoise 182 points. Sans compter les points bonus pour trouver le bon score. Vous l'avez compris, les joueurs bien placés au classement seront tentés d'"assurer" en mettant la France vainqueur alors que d'autres tenteront de remporter de nombreux points en cas de victoire surprise de la Suède.

Et le match nul alors ? Rappelons que lors de cette phase à élimination directe, le match nul correspond à une rencontre se terminant aux tirs au but. Le score est donc pris après 120 minutes en cas de prolongation, 90 minutes en cas de victoire de l'une des deux équipes dans le temps réglementaire.

Lundi soir, les joueurs ayant opté pour le match nul ont ainsi pris de nombreux points avec le match nul Allemagne - Paraguay (1-1) conclu par la victoire des Sud-Américains aux tirs au but avant de récidiver lors de Pays-Bas - Maroc (1-1) terminé par une qualification des Lions de l'Atlas aux tirs au but.

Faut-il récidiver et jouer le nul sur France - Suède après les 2 séances de tirs au but hier sur Allemagne - Paraguay et Pays-Bas - Maroc ? La chance sourit aux audacieux dit-on mais les probabilités de tirs au but restent globalement faibles lors d'une Coupe du monde. En 2022, lors de la dernière Coupe du monde et un tournoi qui ne comprenait pas de 16e de finale mais directement des 8e de finale, 5 des 16 matchs à éliminations directe s'étaient terminés par une séance de tirs au but.

France - Suède : comment trouver le score exact en pronostic ?

Concernant le score exact, la stratégie se complexifie. Généralement sur ces matchs, de très nombreux supporters des Bleus misent logiquement sur une victoire de la France. Entre prudence et coeur qui parle, les fans sont partagés et ont tendance à miser sur des score moyens : 2-1, 3-1, 2-0 sont des standards. Cela peut se vérifier mais les scores exacts sont alors nombreux ce qui limite le nombre de points bonus à 20 points.

Pour se démarquer, un score serré ou au contraire très large peut permettre de faire la différence en jouant le score 'rare' qui offre davantage de points bonus. Miser 1-0 est souvent mis en avant par les "experts" du jeu Mon Petit Prono. A l'inverse, le 4-0 ou 5-0 est rarement joué par les Français. Cette approche audacieuse pourrait s'avérer payante mais moins qu'un match nul, d'autant plus après les récentes séances de tirs au but. Bon match et bonne chance !