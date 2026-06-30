Bradley Barcola : un gros coup dur avant France - Suède, pourquoi il est sous pression

Bradley Barcola, annoncé titulaire pour France - Suède, est très attendu lors de ce 16e de finale de Coupe du monde. D'autant qu'une nouvelle tombée ces dernières heures pourrait avoir un gros impact sur la suite de sa carrière...

C'est l'une des interrogations de cette Coupe du monde côté bleu : qui sera titulaire en tant que 4e larron de l'attaque à côté du trio magique Ousmane Dembélé - Michael Olise - Kylian Mbappé ? Si Désiré Doué a commencé la Coupe du monde dans la peau d'un titulaire, le polyvalent attaquant du PSG a vu son coéquipier en club et pur ailier Bradley Barcola le concurrencer... au point de le devancer désormais dans l'esprit du sélectionneur Didier Deschamps ?

Bradley Barcola était en tout cas annoncé titulaire pour le 16e de finale de la Coupe du monde France - Suède ce mardi soir. L'ancien Lyonnais doit donc animer logiquement le couloir gauche de l'attaque bleue où sa vitesse et sa percussion doivent jouer un rôle pour décontenancer le probable 3-4-1-2 suédois, notamment le duo Bernhardsson en milieu excentré et le stoppeur droit Lagerbielke. Pas vraiment des références internationales, le premier évoluant à Kiel en D2 allemande, le 2e à Braga au Portugal, les deux ne comptant que 14 sélections internationales chacun...

Bradley Barcola : pourquoi sa place est remise en cause

Bradley Barcola devrait toutefois avoir un rôle défensif majeur à jouer pour suppléer Lucas Digne qui devra faire face à la vitesse du supersonique ailier suédois Anthony Elanga. C'est peut-être d'ailleurs sur cet aspect de son jeu que Barcola, plutôt apte à multiplier les courses défensives, sera particulièrement épié par les suiveurs des Bleus comme sa capacité à conserver le ballon et à se distinguer dans les petits espaces.

Une chose est sûre, Barcola jouera gros ce mardi soir, sans doute une partie de son tournoi (si qualification des Bleus). L'ailier peut aussi davantage se révéler à la face du monde et mettre la pression... sur son club, le PSG. Ces dernières heures, les rumeurs ont été nombreuses quant à l'arrivée du jeune Ivoirien Yan Diomandé au PSG. Or, l'ailier de Leipzig serait un rival de poids pour Barcola alors que sa prolongation de contrat traîne et que les annonces de départ se font jour.

Agé de seulement 20 ans, Diomandé est un ailier de percussion, excellent dribbleur et efficace (plus que Barcola ?) comme le montrent ses 13 buts et 10 passes décisives en 36 rencontres avec Leipzig la saison dernière. Son arrivée serait à la fois une menace pour Bradley Barcola mais aussi le signe que le PSG prépare aussi peut-être le transfert de l'ancien Lyonnais. Rappelons que Bradley Barcola ne dispose plus aujourd'hui que de deux ans de contrat avec le PSG et que sa prolongation traîne depuis un an...

L'été 2026 pourrait donc être le meilleur moment pour le club parisien de vendre à bon prix le jeune Français, après avoir déjà engrangé 60 millions d'euros avec la vente de Gonçalo Ramos à l'AC Milan. Liverpool serait notamment à l'affût mais une Coupe du monde aboutie dans la peau d'un titulaire en équipe de France changerait forcément la donne (et le montant d'un éventuel transfert). Une raison de plus de briller pour Barcola lors de ce France - Suède de Coupe du monde...