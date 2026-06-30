Le but refusé de Mbappé face à la Suède, y avait-il hors jeu ? La vidéo

Kylian Mbappé a cru ouvrir le score lors de France - Suède en 16e de finale de la Coupe du monde. Mais l'attaquant français a été signalé en position de hors-jeu.

Ca ne s'est pas joué à grand chose... Lancé en profondeur, Kylian Mbappé a cru ouvrir le score dès la 20e minute mardi soir lors de France -Suède, en 16e de finale de la Coupe du monde. L'action est venue une fois de plus d'une ouverture de Michael Olise suite à une récupération haute. L'attaquant du Bayern Munich a vite trouvé en profondeur Mbappé pour se présenter seul face au gardien. Sans trembler, le capitaine des Bleus a trompé Wittel Zetterstrom d'une frappe de l'intérieur du pied droit...

Kylian Mbappé pensait ouvrir le score...

L'attaquant français trouve les filets, mais le but est finalement refusé pour une position de hors-jeu.



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En vain puisque l'arbitre de touche a levé son drapeau pour signaler une position de hors-jeu. A raison après visionnage de la VAR puisque Kylian Mbappé était bien légèrement hors-jeu. Juste avant cette occasion, Bradley Barcola avait manqué le cadre au bout d'une chevauchée dans l'arrière-garde suédoise...