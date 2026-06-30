Le but refusé de Mbappé face à la Suède, y avait-il hors jeu ? La vidéo
Kylian Mbappé a cru ouvrir le score lors de France - Suède en 16e de finale de la Coupe du monde. Mais l'attaquant français a été signalé en position de hors-jeu.
Ca ne s'est pas joué à grand chose... Lancé en profondeur, Kylian Mbappé a cru ouvrir le score dès la 20e minute mardi soir lors de France -Suède, en 16e de finale de la Coupe du monde. L'action est venue une fois de plus d'une ouverture de Michael Olise suite à une récupération haute. L'attaquant du Bayern Munich a vite trouvé en profondeur Mbappé pour se présenter seul face au gardien. Sans trembler, le capitaine des Bleus a trompé Wittel Zetterstrom d'une frappe de l'intérieur du pied droit...
Kylian Mbappé pensait ouvrir le score...— M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026 (@M6) June 30, 2026
L'attaquant français trouve les filets, mais le but est finalement refusé pour une position de hors-jeu.
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En vain puisque l'arbitre de touche a levé son drapeau pour signaler une position de hors-jeu. A raison après visionnage de la VAR puisque Kylian Mbappé était bien légèrement hors-jeu. Juste avant cette occasion, Bradley Barcola avait manqué le cadre au bout d'une chevauchée dans l'arrière-garde suédoise...