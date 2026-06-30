Michael Olise : en vidéo, son incroyable retourné sur le poteau lors de France - Suède

Michael Olise a failli ouvrir le score lors de France - Suède en 16e de finale de la Coupe du monde mais son retourné magnifique a fini sa course sur le poteau.

La première période de France - Suède en 16e de finale de la Coupe du monde mardi soir a vu les Bleus se procurer d'innombrables occasions... longtemps sans parvenir à trouver la faille et prendre l'avantage.

Après Bradley Barcola qui n'a pas trouvé le cadre, Kylian Mbappé buteur mais signalé en position de hors-jeu, c'est Michael Olise qui s'est illustré d'un geste spectaculaire. L'ailier français a failli inscrire l'un des buts les plus beaux de cette Coupe du monde 2026... mais sa tentative d'un retourné spectaculaire a fini sur le poteau de Wetterstrom à la 35e minute.

Énorme occasion pour les Bleus !

Le retourné acrobatique de Michael Olise s'écrase sur le poteau. Ousmane Dembélé suit, mais sa frappe file à côté !



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Dans la continuité de l'action, Ousmane Dembélé n'a pas trouvé le cadre sur sa frappe enroulée... Kylian Mbappé a fini par trouver l'ouverture à la 45e minute du match, libérant des Bleus dominateurs mais peu en réussite jusque-là.