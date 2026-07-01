Retourné de Michael Olise : poteau ! Revivez en vidéo son incroyable geste lors de France - Suède

Etincelant tout au long de la rencontre et auteur de deux passes décisives, Michael Olise avait aussi failli ouvrir le score lors de France - Suède en 16e de finale de la Coupe du monde. Revivez son retourné magnifique sur le poteau...

Sans ce poteau qui a finalement repoussé sa tentative, Michael Olise aurait sans nul doute inscrit l'un des buts de la Coupe du monde 2026, un geste étincelant à la lumière d'une nouvelle démonstration personnelle d'un joueur pas tout à fait comme les autres ! Les Bleus ont une fois de plus séduit le monde mardi soir lors de leur 16e de finale de Coupe du monde, dominant nettement la Suède lors d'une rencontre menée de main de maitre et terminée sur le score de 3-0 avec un doublé de Kylian Mbappé et un but de Bradley Barcola.

Mais avant la démonstration et une 2e période maitrisée, les Bleus ont longtemps buté sur la défense suédoise. La première période de France - Suède en 16e de finale de la Coupe du monde mardi soir a vu les Bleus se procurer d'innombrables occasions... longtemps sans parvenir à trouver la faille et prendre l'avantage.

Après Bradley Barcola qui n'a pas trouvé le cadre, Kylian Mbappé buteur mais signalé en position de hors-jeu, c'est donc Michael Olise qui s'est illustré d'un geste spectaculaire. L'ailier français a failli inscrire l'un des buts les plus beaux de cette Coupe du monde 2026... mais sa tentative d'un retourné spectaculaire a fini sur le poteau de Wetterstrom à la 35e minute.

Dans la continuité de l'action, Ousmane Dembélé n'a pas trouvé le cadre sur sa frappe enroulée... Revivez l'action en vidéo ci-dessous.

Énorme occasion pour les Bleus !

Le retourné acrobatique de Michael Olise s'écrase sur le poteau. Ousmane Dembélé suit, mais sa frappe file à côté !



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Très remuant et plutôt bien trouvé, Michael Olise avait jusque-là réalisé une première période de haut niveau, sans parvenir à marquer ou faire marquer ses partenaires, lui qui comptait déjà 3 passes décisives dans ce Mondial avant cette rencontre France - Suède. Kylian Mbappé a fini par trouver l'ouverture à la 45e minute du match, libérant des Bleus dominateurs mais peu en réussite jusque-là.

Dès le début de la 2e période, Michael Olise a délivré sa 4e passe décisive pour Bradley Barcola, auteur du 2-0, avant de servir idéalement Mbappé à la limite du hors-jeu pour finir le travail, 3-0. A noter que Michael Olise, en tête du classement des passeurs de cette Coupe du monde 2026 avec 5 passes décisives, n'a pas encore inscrit le moindre but dans la compétition, lui qui n'a pas su convertir une offrande de Mbappé en contre face à la Suède, butant au bout de sa course sur le gardien suédois Wetterstrom.