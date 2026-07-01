But de Kylian Mbappé lors de France - Suède : revivez en vidéo le but de l'ouverture du score

Kylian Mbappé a endossé le costume de héros lors du 16e de finale de la Coupe du monde en ouvrant le score avant la mi-temps lors de France - Suède. Revivez l'action et le but en vidéo.

Il aura fallu patienter, vibrer, souffrir aussi au fil des très nombreuses occasions françaises lors de la première période de France - Suède mais les Bleus sont rentrés au vestiaire à la mi-temps avec un avantage d'un but, grâce à son capitaine et buteur Kylian Mbappé. Cet avantage est apparu mérité au vu de la maîtrise des Bleus, largement dominateurs en terme de possession de balle et d'occasions.

Déjà buteur à la 20e minute mais frustré par une position légère mais réelle de hors-jeu, Kylian Mbappé n'a pas laissé passé sa chance juste avant la pause, se jouant de la défense suédoise regroupée en prenant le meilleur sur la gauche de la surface avant de repiquer puis de frapper puissamment pour enfin tromper le gardien suédois Wetterstorm impeccable jusque-là. Revivez ci-dessous le but en vidéo :

Quel but de Kylian Mbappé !

Lancé dans la surface, il élimine son défenseur avant d'aller marquer tout seul. Les Bleus ouvrent le score et mènent 1-0 !



Suivez le match sur M6 et M6+ : https://t.co/A2JlsawZr6#CDM2026 #FIFAWorldCup #EquipeDeFrance #FRASUE pic.twitter.com/suzYqqW9sc — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026 (@M6) June 30, 2026

Avec cette ouverture du score, Kylian Mbappé a inscrit son 5e but dans cette Coupe du monde 2026, rejoignant le Norvégien Erling Haaland et revenant à un but de l'Argentin Lionel Messi.

A noter qu'il s'agit aussi de son 9e but en phase à élimination directe de Coupe du monde, un record dans l'histoire de la compétition. Kylian Mbappé avait déjà marqué contre l'Argentine et la Croatie lors de l'épopée 2018 puis en 2022 buteur à cinq reprises avec un doublé contre la Pologne et un triplé en finale contre l'Argentine.