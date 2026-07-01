Angleterre - RD Congo : des Anglais sous pression... Heure et chaîne TV du 16e de la Coupe du monde 2026
Suivez le 16e de la Coupe du monde 2026, Angleterre - RD Congo.
14:31 - "Le moment d'être patients", Tuchel
L'Angleterre est une nouvelle fois très attendue dans cette compétition. Ils n'ont pas gagné la Coupe du monde depuis 1966. C'est une éternité pour une nation comme l'Angleterre. Et le tableau est plutôt dégagé pour les Britanniques qui pourraient retrouver en quarts de finale le Brésil et l'Argentine en demie. Attention toutefois, des erreurs peuvent vite arriver et le sélectionneur le sait : "C'est le moment de s'accrocher, le moment d'être patient car les Congolais ont la capacité de rendre la vie difficile à tout le monde". L'Allemand estime cependant avoir une équipe de ".qualité. Nous avons la confiance, la conviction" de gagner et d'aller loin dans ce Mondial.
14:00 - L'heure de vérité pour les Anglais
L'Angleterre affronte dans quelques heures la RD du Congo. Les Anglais sont clairement favoris de cette rencontre mais attention, ils n'ont jusqu'ici pas été flamboyant sur le terrain. Les Congolais eux, en sortant 3e de leur groupe avec l'Ouzbékistan, le Portugal et la Colombie. Le match sera à suivre sur M6 ou beIN Sports dès 18h au stade Mercedes-Benz Stadium.