DIRECT. Espagne - Autriche : la Roja ne parvient pas à se mettre à l'abri et pourrait le regretter, suivez le match de la Coupe du monde 2026
L'Espagne affronte l'Autriche ce jeudi soir à l'occasion d'un 16e de finale de la Coupe du monde 2026. Si la Roja est favorite, elle devra se méfier dans un Mondial qui a déjà réservé son lot de surprises. Suivez le match en direct.
22:16 - Beaucoup de duels âpres (55')
Il y a de l'intensité dans la conquête du ballon et parfois même un peu trop. Posch fait faute sur Baena après plusieurs situations litigieuses non sifflées.
22:15 - La frappe déviée (54')
Schlager a eu chaud sur cette frappe déviée de Rodri qui passe finalement juste à côté du poteau.
22:14 - Que c'est dur pour l'Autriche (53')
Das Team est totalement débordée depuis le retour des vestiaires mais la Roja ne parvient pas à faire le break dans cet Espagne - Autriche. L'espoir est encore permis pour les Autrichiens.
22:13 - Oyarzabal devant Olmo (52')
Sur ce corner tendu, Oyarzabal place une tête décadrée alors qu'Olmo préparait la reprise derrière lui.
22:12 - L'Espagne sur la même cadence (51')
La Roja cherche à faire le break mais n'y arrive toujours pas malgré une nette domination. Nouveau corner à suivre pour la Roja dans cet Espagne - Autriche.
22:11 - La frappe trop axiale (50')
Oyarzabal s'approche de la surface et a une solution à sa gauche mais préfère frapper. Son plat du pied est bien trop axial pour surprendre Schlager.
22:10 - Laimer fautif (48')
À la peine face à Yamal durant les 45 premières minutes, ce début de seconde période n'est pas vraiment rassurant pour le joueur du Bayern Munich.
22:07 - Deux changements à la mi-temps de ce Espagne - Autriche (46')
Le sélectionneur autrichien a déjà fait du changement à la mi-temps avec la sortie des deux milieux défensifs. Grillitsch et Chukwuemeka font leur entrée à la place de Seiwald et Xaver Schlager.
22:06 - La deuxième période d'Espagne - Autriche débute !
Après une première période globalement dominée par l'Espagne, la Roja mène au score grâce à un but d'Oyarzabal mais n'est toujours pas à l'abri et doit se méfier d'une équipe autrichienne qui a eu quelques opportunités de marquer.
21:55 - Le but d'Oyarzabal en vidéo
Et voici comment l'attaquant espagnol a débloqué le tableau d'affichage dans ce Espagne - Autriche.
Mikel Oyarzabal fait enfin sauter le verrou autrichien !— M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026 (@M6) July 2, 2026
Parfaitement servi par Marc Cucurella, l'attaquant espagnol conclut en une touche et ouvre le score.
L'Espagne mène 1-0.
Suivez le match sur M6 et M6+ : https://t.co/A2JlsawZr6#CDM2026 #FIFAWorldCup #ESPAUT pic.twitter.com/PZjVCATIjg
21:49 - Mi-temps d'Espagne - Autriche
L'arbitre met un terme à cette première période de cette rencontre des 16es de finale de la Coupe du monde 2026. L'Espagne mène logiquement au score face à l'Espagne grâce à un but d'Oyarzabal.
21:47 - La double occasion énorme !! (45+2')
Le coup-franc de Baena est parfaitement enveloppé mais termine sur la barre. Yamal suit et frappe mais Schlager sauve encore les siens dans cet Espagne - Autriche.
21:46 - Quatre minutes de plus dans cet Espagne - Autriche (45+1')
Les deux équipes entrent dans le temps additionnel de cette première période.
21:45 - Laimer est pris (45')
Face à deux Espagnols, Laimer est condamné à l'exploit et tente un double contact qui ne passe finalement pas.
21:43 - Oyarzabal s'agace (44')
Le buteur de ce Espagne - Autriche subit une nouvelle faute et commence à pester auprès de l'arbitre qui ne sort toujours pas d'avertissement.
21:41 - Porro en couverture (42')
Le latéral espagnol va plus vite à la course et couvre parfaitement sa défense qui était montée sur ce corner espagnol.
21:40 - Laimer récupère (40')
L'Autrichien est à bout de souffle dans cette première période d'Espagne - Autriche. Il est énormément sollicité notamment face à Yamal et fait beaucoup d'effort. Sur cette situation ça a payé puisqu'il récupère la touche.
21:38 - La frappe de Yamal (39')
L'ailier du FC Barcelone se défait de trois adversaires avant de s'ouvrir une fenêtre de tir. Sa frappe, trop axiale, est facilement captée par Schlager.
21:37 - L'Autriche doit relever la tête (38')
Cette ouverture du score de la Roja dans cet Espagne - Autriche est plutôt logique. Les Espagnols dominaient énormément et la Das Team doit maintenant vite réagir pour éviter la correction.
21:36 - L'ouverture du score !! (37')
Cette fois, Schlager ne peut rien faire ! Cucurella délivre un centre en retrait parfait sur Oyarzabal qui se démarque avant de conclure d'un plat du pied imparable.
21:35 - Encore une fois ! (36')
Laimer commence à perdre progressivement ses duels face à Yamal. Le Bavarois reçoit, heureusement pour lui, de l'aide.
21:33 - Yamal était hors-jeu (34')
L'ailier espagnol est parti un peu trop vite avec cet appel de balle. Il est signalé hors-jeu. C'est sans regret puisqu'il avait raté son lob.
21:32 - Schlager fait des miracles ! (33')
Yamal puis Oyarzabal butent sur Schlager qui sort une grosse prestation depuis le début de ce Espagne - Autriche. Les Autrichiens peuvent remercier leur gardien de but.
21:31 - L'Espagne pousse (32')
La Roja domine désormais assez largement ce Espagne - Autriche mais ne concrétise toujours pas. Das Team souffre.
21:29 - Le but refusé ! (29')
Cucurella pensait avoir ouvrir le score mais l'arbitre siffle finalement une faute dans cet Espagne - Autriche. Joie de courte durée pour la Roja.
Le match Espagne - Autriche, 16e de finale de la Coupe du monde 2026, a été programmé ce jeudi soir à 21h du côté de Los Angeles. M6 et Bein Sports 1 co-diffusent cette affiche.