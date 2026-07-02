DIRECT. Espagne - Autriche : la Roja ne parvient pas à se mettre à l'abri et pourrait le regretter, suivez le match de la Coupe du monde 2026

L'Espagne affronte l'Autriche ce jeudi soir à l'occasion d'un 16e de finale de la Coupe du monde 2026. Si la Roja est favorite, elle devra se méfier dans un Mondial qui a déjà réservé son lot de surprises. Suivez le match en direct.

En direct

22:16 - Beaucoup de duels âpres (55') Il y a de l'intensité dans la conquête du ballon et parfois même un peu trop. Posch fait faute sur Baena après plusieurs situations litigieuses non sifflées.

22:15 - La frappe déviée (54') Schlager a eu chaud sur cette frappe déviée de Rodri qui passe finalement juste à côté du poteau.

22:14 - Que c'est dur pour l'Autriche (53') Das Team est totalement débordée depuis le retour des vestiaires mais la Roja ne parvient pas à faire le break dans cet Espagne - Autriche. L'espoir est encore permis pour les Autrichiens.

22:13 - Oyarzabal devant Olmo (52') Sur ce corner tendu, Oyarzabal place une tête décadrée alors qu'Olmo préparait la reprise derrière lui.

22:12 - L'Espagne sur la même cadence (51') La Roja cherche à faire le break mais n'y arrive toujours pas malgré une nette domination. Nouveau corner à suivre pour la Roja dans cet Espagne - Autriche.

22:11 - La frappe trop axiale (50') Oyarzabal s'approche de la surface et a une solution à sa gauche mais préfère frapper. Son plat du pied est bien trop axial pour surprendre Schlager.

22:10 - Laimer fautif (48') À la peine face à Yamal durant les 45 premières minutes, ce début de seconde période n'est pas vraiment rassurant pour le joueur du Bayern Munich.

22:07 - Deux changements à la mi-temps de ce Espagne - Autriche (46') Le sélectionneur autrichien a déjà fait du changement à la mi-temps avec la sortie des deux milieux défensifs. Grillitsch et Chukwuemeka font leur entrée à la place de Seiwald et Xaver Schlager.

22:06 - La deuxième période d'Espagne - Autriche débute ! Après une première période globalement dominée par l'Espagne, la Roja mène au score grâce à un but d'Oyarzabal mais n'est toujours pas à l'abri et doit se méfier d'une équipe autrichienne qui a eu quelques opportunités de marquer.

21:55 - Le but d'Oyarzabal en vidéo Et voici comment l'attaquant espagnol a débloqué le tableau d'affichage dans ce Espagne - Autriche. Mikel Oyarzabal fait enfin sauter le verrou autrichien !

Parfaitement servi par Marc Cucurella, l'attaquant espagnol conclut en une touche et ouvre le score.

L'Espagne mène 1-0.



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21:49 - Mi-temps d'Espagne - Autriche L'arbitre met un terme à cette première période de cette rencontre des 16es de finale de la Coupe du monde 2026. L'Espagne mène logiquement au score face à l'Espagne grâce à un but d'Oyarzabal.

21:47 - La double occasion énorme !! (45+2') Le coup-franc de Baena est parfaitement enveloppé mais termine sur la barre. Yamal suit et frappe mais Schlager sauve encore les siens dans cet Espagne - Autriche.

21:46 - Quatre minutes de plus dans cet Espagne - Autriche (45+1') Les deux équipes entrent dans le temps additionnel de cette première période.

21:45 - Laimer est pris (45') Face à deux Espagnols, Laimer est condamné à l'exploit et tente un double contact qui ne passe finalement pas.

21:43 - Oyarzabal s'agace (44') Le buteur de ce Espagne - Autriche subit une nouvelle faute et commence à pester auprès de l'arbitre qui ne sort toujours pas d'avertissement.

21:41 - Porro en couverture (42') Le latéral espagnol va plus vite à la course et couvre parfaitement sa défense qui était montée sur ce corner espagnol.

21:40 - Laimer récupère (40') L'Autrichien est à bout de souffle dans cette première période d'Espagne - Autriche. Il est énormément sollicité notamment face à Yamal et fait beaucoup d'effort. Sur cette situation ça a payé puisqu'il récupère la touche.

21:38 - La frappe de Yamal (39') L'ailier du FC Barcelone se défait de trois adversaires avant de s'ouvrir une fenêtre de tir. Sa frappe, trop axiale, est facilement captée par Schlager.

21:37 - L'Autriche doit relever la tête (38') Cette ouverture du score de la Roja dans cet Espagne - Autriche est plutôt logique. Les Espagnols dominaient énormément et la Das Team doit maintenant vite réagir pour éviter la correction.

21:36 - L'ouverture du score !! (37') Cette fois, Schlager ne peut rien faire ! Cucurella délivre un centre en retrait parfait sur Oyarzabal qui se démarque avant de conclure d'un plat du pied imparable.

21:35 - Encore une fois ! (36') Laimer commence à perdre progressivement ses duels face à Yamal. Le Bavarois reçoit, heureusement pour lui, de l'aide.

21:33 - Yamal était hors-jeu (34') L'ailier espagnol est parti un peu trop vite avec cet appel de balle. Il est signalé hors-jeu. C'est sans regret puisqu'il avait raté son lob.

21:32 - Schlager fait des miracles ! (33') Yamal puis Oyarzabal butent sur Schlager qui sort une grosse prestation depuis le début de ce Espagne - Autriche. Les Autrichiens peuvent remercier leur gardien de but.

21:31 - L'Espagne pousse (32') La Roja domine désormais assez largement ce Espagne - Autriche mais ne concrétise toujours pas. Das Team souffre.