DIRECT. Espagne - Autriche : Yamal en leader offensif dans une compo espagnole ambitieuse, heure, pronostic et chaine TV du 16e de la Coupe du monde 2026
L'Espagne affronte l'Autriche ce jeudi soir à l'occasion d'un 16e de finale de la Coupe du monde 2026. Si la Roja est favorite, elle devra se méfier dans un Mondial qui a déjà réservé son lot de surprises.
Le match Espagne - Autriche, 16e de finale de la Coupe du monde 2026, a été programmé ce jeudi soir à 21h du côté de Los Angeles. M6 et Bein Sports 1 co-diffusent cette affiche.