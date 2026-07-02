DIRECT. Espagne - Autriche : Yamal en leader offensif dans une compo espagnole ambitieuse, heure, pronostic et chaine TV du 16e de la Coupe du monde 2026

Valentin Naturel

DIRECT. Espagne - Autriche : Yamal en leader offensif dans une compo espagnole ambitieuse, heure, pronostic et chaine TV du 16e de la Coupe du monde 2026 L'Espagne affronte l'Autriche ce jeudi soir à l'occasion d'un 16e de finale de la Coupe du monde 2026. Si la Roja est favorite, elle devra se méfier dans un Mondial qui a déjà réservé son lot de surprises.

Score Espagne
Espagne
0 : 0-
Score Autriche
Autriche
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02:15 - 15' - Balogun manque sa frappe

Après une superbe combinaison des USA et un centre en retrait de Robinson, Balogun hérite d'un ballon dans la surface mais manque totalement sa frappe en tirant trop mollement le ballon. Sortie en six mètres pour la Bosnie

Le match Espagne - Autriche, 16e de finale de la Coupe du monde 2026, a été programmé ce jeudi soir à 21h du côté de Los Angeles. M6 et Bein Sports 1 co-diffusent cette affiche. 