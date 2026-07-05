Haaland s'est préparé pour la Coupe du monde avec 6 000 calories par jour, du lait cru et le biohacking

Erling Haaland n'a pas fait les choses à moitié pour la Coupe du monde.

Pour le Mondial 2026 aux États-Unis, la fédération norvégienne a fait le choix d'importer directement depuis la Norvège une grande partie des aliments de ses joueurs. Le chargement comprend environ 300 kg de poisson, essentiellement du saumon, 116 kg de brunost, le fromage traditionnel norvégien, et plus de 6 000 oranges destinées à la préparation de jus frais quotidiens. Une démarche qui semble parfaitement refléter la philosophie de la sélection emmenée par Erling Haaland : ne rien laisser au hasard pour rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Et pour le moment, cela fonctionne parfaitement puisque la Norvège est en huitième de finale de la Coupe du monde et attend de pied ferme le Brésil de Vinicius.

Erling Haaland suit un régime alimentaire extrême pour pousser son corps à son niveau maximum de performance. Sa routine quotidienne intègre environ 6 000 calories ainsi que des pratiques de biohacking, une approche qui vise à optimiser les fonctions biologiques du corps. Le buteur norvégien consomme notamment du lait cru, un choix alimentaire assez peu conventionnel qui s'inscrit dans cette démarche globale de performance.

Au-delà de l'alimentation et du biohacking, la préparation d'Haaland à la Coupe du monde intègre également une dimension mentale. Le joueur a recours à la méditation et à des séjours en forêt pour maintenir un équilibre psychologique optimal en période de compétition...