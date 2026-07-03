Argentine - Cap-Vert : Messi et l'Albiceleste contre le Petit Poucet de la Coupe du monde, heure, pronostic et chaîne TV

L'Argentine continue la défense de son titre en Coupe du monde avec un 16e de finale face au Cap-Vert, équipe surprise de la compétition.

L'Argentine, l'un des favoris de cette Coupe du monde 2026, a impressionné durant la phase de groupes avec trois victoires convaincantes contre l'Algérie (3-0), l'Autriche (2-0) et la Jordanie (3-1). Avec cette belle performance, l'Albiceleste semble s'être ouvert la voie royale vers le dernier carré de la compétition puisqu'elle n'affronterait aucune nation du top 10 de la classement FIFA avant les demi-finales. Emmenée par un immense Lionel Messi, déjà auteur de six buts dans cette édition, l'Argentine continue de croire à la défense de son titre acquis en 2022 dans une finale historique contre l'équipe de France (3-3, 4 t.a.b à 2).

Ce 16e de finale de la Coupe du monde 2026 aura une saveur très particulière pour le sélectionneur Lionel Scaloni qui va diriger son 100e match à la tête de l'Argentine. Avec une moyenne de 2,43 points par match, le sélectionneur argentin a assurément marqué l'histoire de la sélection. "Pour être franc, 100 matchs, jamais de ma vie je n'y aurai pensé", a-t-il déclaré.

Le Cap-Vert, de son côté, rêve de gâcher la fête. Les Requins Bleus, comme ils sont surnommés, sont toujours invaincus dans cette Coupe du monde 2026 alors qu'ils n'avaient jamais disputé de Mondial auparavant. Dans un groupe composé de l'Espagne, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite, l'exploit est d'autant plus immense. Les Capverdiens avaient débuté par un match nul contre la Roja, rien que ça. De quoi donner confiance à cette équipe qui affronte désormais le champion du monde en titre. Avec trois matchs nuls, le Cap-Vert est la première nation depuis le Chili en 1998 à sortir d'une phase de groupes de la Coupe du monde sans le moindre succès.

La préparation de cette rencontre a été perturbée pour le Cap-Vert. L'un de ses joueurs, Ryan Mendes, a été visé par des accusations de viol. La conférence de presse du sélectionneur Bubista a également été interrompue par l'intervention des attachés de presse de la sélection et de la FIFA, repoussant les questions sur le capitaine Ryan Mendes.

A quelle heure débute le match Argentine - Cap-Vert ?

Le match Argentine - Cap-Vert débutera à 00h dans la nuit de vendredi à samedi. La rencontre se déroulera au Stade de Miami aux États-Unis.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Argentine - Cap-Vert ?

Bein Sports 1 diffusera ce match entre l'Argentine et le Cap-Vert. L'arbitre canadien Drew Fischer sera au sifflet de ce 16e de finale de la Coupe du monde 2026.

Quelle diffusion streaming pour le match Argentine - Cap-Vert ?

MyCanal proposera une diffusion streaming de ce Argentine - Cap-Vert. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès à ce 16e de finale de la Coupe du monde 2026.

Quelles compostions probables pour Argentine - Cap-Vert ?

Touché contre l'Autriche, Romero devrait être en mesure de retrouver une place de titulaire au sein de la défense centrale. Lionel Messi devrait évidemment débuter ce 16e de finale de la Coupe du monde 2026. La compo probable de l'Argentine : E.Martinez- Molina, Romero, Li.Martinez, Medina - De Paul, Mac Allister, Fernandez - Almada, Messi, La.Martinez.

De son côté, Bubista ne devrait pas révolutionner son équipe. On s'attend à du grand classique pour les Requins Bleus. La compo probable du Cap-Vert : Vozinha - Moreira, Lopes, Borges, Paulo - Pina, Monteiro, Duarte - Rodrigues, Benchimol, Mendes.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Argentine - Cap-Vert ?

Betclic : Argentine 1,14 / Nul 8 / Cap-Vert 21

Unibet : Argentine 1,12 / Nul 8,70 / Cap-Vert 24

Winamax : Argentine 1,14 / Nul 8,50 / Cap-Vert 16