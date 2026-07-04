DIRECT. Argentine - Cap-Vert : l'enchainement de grande classe de Messi, les Requins Bleus cèdent, suivez le match de la Coupe du monde 2026

L'Argentine continue la défense de son titre en Coupe du monde avec un 16e de finale face au Cap-Vert, équipe surprise de la compétition. Suivez le match en direct.

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00:44 - Vozinha sur la trajectoire ! (45') Lautaro Martinez hérite du cuir aux abords de la surface adverse et frappe en première intention. Vozinha se couche et repousse le danger sans prendre le moindre risque.

00:42 - Vozinha a pris un coup (43') Le portier du Cap-Vert se plaint d'un coup reçu de la part de Lautaro Martinez qui a, en effet, laissé traîné le pied.

00:39 - Encore cinq minutes (40') L'Argentine et le Cap-Vert rentre dans les cinq dernières minutes du temps réglementaire de ce Argentine - Cap-Vert. Messi offre, pour le moment, les 8es de finale de la Coupe du monde aux siens.

00:37 - Moreira maqnue son centre (38') Le latéral capverdien tente de servir Da Costa dans la surface adverse mais son centre est totalement raté et finit derrière les cages d'Emiliano Martinez qui n'a toujours pas été mis à contribution depuis le début d'Argentine - Cap-Vert.

00:35 - Molina hors-jeu (36') Le latéral argentin a joué ce ballon tout en sachant qu'il était en position de hors-jeu dans ce Argentine - Cap-Vert. Les Requins Bleus vont pouvoir se relancer.

00:33 - Almada tente de combiner (33') L'ancien joueur de Lyon cherche à combiner avec Messi à l'entrée de la surface de réparation du Cap-Vert mais ça ne passe pas car Messi était surpris et n'a pas réussi à lui remettre.

00:30 - Une pause fraicheur qui n'a pas fait du bien (30') Ce but de Messi intervient quelques secondes après la reprise du jeu. La pause fraicheur a, semble-t-il, fait très mal aux Requins Bleus.

00:28 - Messi surprend le Cap-Vert juste après la pause fraicheur ! (29') La lumière vient évidemment de Lionel Messi dans cet Argentine - Cap-Vert ! Juste après la pause fraicheur, il réalise un enchainement de grande classe et punit Vozinha.

00:25 - La première pause fraicheur de ce Argentine - Cap-Vert (25') Et après 25 minutes de jeu dans ce 16e de finale de la Coupe du monde 2026, le score est de 0-0 entre l'Argentine et le Cap-Vert. L'Albiceleste est toujours muette face à des Requins Bleus sans complexe.

00:22 - Messi ne passe pas (23') Trouvé dos au but, la Pulga cherchait à se retourner mais la défense capverdienne intervient très bien avec une prise à trois très efficace.

00:20 - Medina se trompe (21') Le défenseur marseillais cherche à centrer en retrait mais ce n'est pas la bonne zone. Aucun de ses coéquipiers n'était présent dans cette zone. Toujours pas de but dans cet Argentine - Cap-Vert.

00:19 - La prise de risque de Vozinha (20') Le portier capverdien ne tremble pas devant le pressing de Lautaro Martinez et relance avec beaucoup de sang-froid.

00:18 - Vozinha facile (18') Messi s'élance et enroule de son pied gauche. Trop facile pour Vozinha qui capte facilement le ballon.

00:17 - Un bon coup-franc pour l'Argentine (17') Jovane Cabral est en retard et percute Lionel Messi qui obtient un bon coup-franc. Il devrait s'en charger lui-même dans cet Argentine - Cap-Vert.

00:14 - La première frappe de Messi dans ce Argentine - Cap-Vert (15') Il surgit et parvient à prendre sa chance en croisant la frappe. Sa tentative fuit le cadre mais Lionel Messi commence à chauffer son pied.

00:14 - L'Argentine est patiente (14') Les Argentins doivent forcément prendre le temps de construire pour tenter de contourner la défense adverse qui est très regroupée.

00:11 - Argentine - Cap-Vert, une physionomie attendue (11') Comme prévu avant le début de ce 16e de finale de la Coupe du monde 2026, l'Albiceleste a la possession du ballon et fait face au bloc compact du Cap-Vert.

00:09 - Cabral enfermé (9') Sidny Cabral a tenté de s'en sortir mais au milieu de trois Argentins, la mission était bien trop relevée.

00:07 - Un long dégagement (7') Les Requins Bleus ne s'embarrassent pour repousser le danger avec des longs dégagements. Celui-ci a atterrit dans les pieds de Mendes qui termine par une frappe ralentie. Emiliano Martinez peut s'en saisir.

00:05 - Le Cap-Vert se projette (5') Pour la première fois de cet Argentine - Cap-Vert, les Requins Bleus se retrouvent dans les 30 derniers mètres adverses.

00:04 - Pas de faute (4') Molina se plaint d'un coup reçu au visage alors qu'il sollicitait à une-deux mais l'arbitre de cet Argentine - Cap-Vert ne siffle rien.

00:03 - Pina intervient (3') Lionel Messi avait eu un contre favorable au milieu de terrain mais Kevin Pina est resté concentré jusqu'au bout et parvient à tacler l'ancien Barcelonais.

00:01 - Beaucoup de supporters argentins (1') Le stade est majoritairement acquis à la cause des Argentins dans ce Argentine - Cap-Vert.

00:00 - Argentine - Cap-Vert débute ! L'Argentine de Lionel Messi est en oeuvre ce soir à Miami face au Petit Poucet de la Coupe du monde 2026, le Cap-Vert ! Le coup d'envoi vient d'être donné !