Pronostic France - Paraguay : les cotes s'envolent ! Les indices pour trouver le bon pronostic et le score exact

La France affronte le Paraguay en 8e de finale de la Coupe du monde ce samedi soir. Quel sera le score, quels pronostics faut-il tenter ? Voici des indices et les cotes exactes pour faire le bon choix !

Le match des 8e de finale entre la France et le Paraguay approche. Le coup d'envoi de ce France-Paraguay 2026 de Coupe du monde est prévu à 23h heure française ce dimanche et il ne sera alors plus possible de pronostiquer. Mieux vaut donc prendre un peu d'avance et d'ores et déjà inscrire le score qu'on imagine voir à l'issue de la rencontre. Voici quelques indices pour bien jouer sur Mon Petit Prono, le jeu qui rassemble plus de 3 millions de Français pendant cette Coupe du monde 2026 !

Pronostics France - Paraguay : les cotes pour trouver le bon vainqueur

Les bookmakers sont catégoriques : la France part avec les faveurs du pronostic face au Paraguay. Chez Betclic, la cote de la France s'établit à seulement 1,17. Le match nul est coté à 7,75, tandis qu'une victoire paraguayenne atteint la cote impressionnante de 19.

Ces chiffres se retrouvent à l'identique sur Unibet avec 1,17/1 pour France, 7,75 pour un match nul et 19/1 pour une victoire du Paraguay. Winamax propose des cotes légèrement différentes : 1,17 pour la France, 7,25 sur un match nul, 17 sur le Paraguay, se montrant encore un peu plus optimise sur les chances paraguayennes tout en laissant une cote élevée. Parions Sport complète ce tableau avec des cotes de 1,16 pour une victoire des Bleus, 7,75 pour un match nul et 19 pour le Paraguay.

Cette unanimité des bookmakers reflète la différence de niveau perçue entre les deux sélections. Les Bleus, portés par leur statut de favoris du tournoi, inspirent une confiance quasi absolue aux opérateurs de paris. Le Paraguay, qui a créé la surprise en atteignant les 8e de finale et en éliminant l'Allemagne au tour précédent aux tirs au but, reste considéré comme un adversaire largement à la portée des hommes de Didier Deschamps.

Le pronostic France - Paraguay sur Mon Petit Prono (MPP) : quels points ?

Sur Mon Petit Prono, le système de points reflète également ce déséquilibre mais avec une logique inversée qui récompense l'audace. Une victoire de la France rapporterait 28 points, un match nul 161 points et une victoire du Paraguay : 202 points. Ces chiffres montrent que les organisateurs du jeu anticipent massivement une victoire française, d'où le faible nombre de points attribués.

Cette configuration place les joueurs face à un dilemme stratégique. Ceux qui occupent les premières places du classement général seront tentés de sécuriser leur position en pronostiquant une victoire française, même si cela ne rapporte que 28 points. À l'inverse, les joueurs en quête de remontée spectaculaire pourraient être séduits par les 202 points offerts en cas d'exploit paraguayen.

Le match nul, crédité de 161 points, représente une option intermédiaire intéressante. Dans cette phase à élimination directe, un match nul signifie une qualification aux tirs au but après 90 ou 120 minutes selon le cas. Cette Coupe du monde a déjà vu plusieurs rencontres se terminer ainsi, rendant ce scénario moins improbable qu'il n'y paraît. Cela reste toutefois un pari audacieux.

Pour le score exact, la stratégie se révèle cruciale sur Mon Petit Prono. Les scores comme 2-0 ou 2-1 pour la France seront massivement joués, limitant les points bonus en cas de réussite. Un 1-0, score plus serré, pourrait permettre de se démarquer tout en restant réaliste face à une défense paraguayenne probablement regroupée. Les plus audacieux pourraient tenter un score fleuve comme 4-0 ou 5-0, rarement pronostiqué mais potentiellement très rémunérateur en points bonus si les Bleus venaient à dérouler face à des Paraguayens dépassés. Bonne chance !