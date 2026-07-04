France - Paraguay 1998 : Deschamps est prévenu, Aimé Jacquet avait tout prévu

28 ans après le but en or de Laurent Blanc à Lens, l'ombre du passé plane forcément sur ce France - Paraguay en 8e de finale de la Coupe du monde 2026. Le France - Paraguay de 1998 reste un souvenir mythique... et douloureux malgré le score final !

Ce samedi soir, la France affronte le Paraguay en huitième de finale de la Coupe du monde 2026. Une affiche qui réveille immédiatement le souvenir brûlant du 28 juin 1998, quand les Bleus avaient frôlé l'élimination dans la fournaise de Bollaert. Un match qui peut servir de piqûre de rappel à Didier Deschamps, aujourd'hui sélectionneur mais capitaine épuisé à l'époque. Le parcours est d'ailleurs presque identique : trois victoires en phase de poule, puis directement les huitièmes, le format de 1998 ne comportant pas de seizièmes de finale.

France - Paraguay 1998 : quelles étaient les compos ?

Le 28 juin 1998 à Lens, Aimé Jacquet alignait Barthez dans les buts, une défense à quatre avec Lizarazu, Desailly, Blanc et Thuram, un milieu Petit-Deschamps (capitaine)-Diomède, et un trio offensif Djorkaeff-Henry-Trezeguet. Au fil du match, Robert Pirès remplaçait Henry (65e) qui avait tiré sur le poteau avant d'être touché à la cheville, Alain Boghossian prenait la place de Petit (69e) et Stéphane Guivarc'h entrait pour Diomède (76e). Face à eux, le Paraguay du sélectionneur brésilien Paulo César Carpeggiani s'articulait autour de son gardien-capitaine José Luis Chilavert, avec une défense Sarabia-Ayala-Gamarra-Campos, un milieu Arce-Paredes-Enciso-Acuña, et une attaque Cardozo-Benítez. Les Guaranis avaient aussi procédé à trois changements : Yegros pour Campos (55e), Caniza pour Paredes (75e) et Rojas pour Cardozo (91e). Une équipe rugueuse, disciplinée, qui allait pousser les Français dans leurs derniers retranchements...

France - Paraguay 1998 : Aimé Jacquet avait prévu le pire, Deschamps avait vécu un cauchemar

Dans les vestiaires à la mi-temps, Jacquet avait tenté de remobiliser ses hommes: "Allez, il faut se concentrer maintenant, on en rajoute un peu plus, on est chez nous. Si un joueur est un peu touché, on peut rester, récupérer. Le cinéma, ça fait partie du jeu." Mais rien n'y faisait. Le match allait s'éterniser, la chaleur écraser les organismes, et le doute s'installer dangereusement. Au point que le sélectionneur avait envisagé le pire. Des années plus tard, il confessera dans un documentaire de TF1, "98, secrets d'une victoire", avoir pensé à "partir, quitter la France" en cas d'élimination. "Ça aurait été inévitable pour moi et les miens. Je n'anticipe jamais, mais là, j'y avais pensé."

Didier Deschamps, le capitaine d'alors, avait lui aussi vécu un calvaire. Après la rencontre, exténué, il lâchera devant la caméra de Stéphane Meunier, réalisateur du mythique Les Yeux dans les Bleus : "ce n'est plus pour mon âge de jouer des matchs comme ça". À 29 ans, le milieu défensif, pourtant expérimenté en club, avait ressenti la pression extrême d'un match couperet à domicile devant le public français et cette sensation d'étouffement quand rien ne veut rentrer et que l'adversaire menace sur chaque contre.

France - Paraguay 1998 : le but en or de Laurent Blanc

C'est finalement Laurent Blanc qui délivrera tout un pays à la 114e minute. Le défenseur central, qui avait promis à son fils Clément de marquer pendant la compétition, décida de monter aux avant-postes malgré les hurlements de ses coéquipiers. "Qu'est-ce que tu fous Lolo ? Reste là p…", lui criait Marcel Desailly dans des propos relatés par Le Parisien. "J'avais les oreilles bouchées à ce moment-là", expliquera Blanc. Sur un centre de Robert Pirès, David Trezeguet remisait de la tête et le défenseur marseillais surgissait pour frapper du droit sous le bras de Chilavert.

But en or, synonyme alors de fin du match et de délivrance pour tout le stade et la France, dans une séquence restée légendaire par le commentaire de Thierry Roland sur TF1. "Ouiii, Laurent Blanc qui sauve la maison" cria-t-il quand Thierry Gilardi, alors sur Canal +, sortait une de ces répliques légendaires : "La lumière est venue de Laurent Blanc !". La France pouvait continuer sa route vers son premier sacre mondial...