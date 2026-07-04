Aurélien Tchouaméni : pourquoi il ne joue pas face au Paraguay, une sérieuse blessure ?

Aurélien Tchouaméni sort du onze de départ et est remplacé par Manu Koné face au Paraguay ce samedi soir.

L'équipe de France devra composer sans l'un de ses cadres ce samedi soir en huitième de finale de la Coupe du monde à Philadelphie lors de la rencontre France - Paraguay. Aurélien Tchouaméni, vice-capitaine et pièce maîtresse du dispositif de Didier Deschamps, a déclaré forfait et sera remplacé par Manu Koné, déjà vu depuis le début de la compétition en tant que titulaire lors de la rencontre face à l'Irak (3-0). Il avait alors donné satisfaction à Didier Deschamps comme à son compère du milieu Adrien Rabiot.

"Manu est un joueur qui a peut-être plus cette capacité à se projeter balle au pied, à casser des lignes par la passe et être un peu plus à la finition", expliquait récemment Adrien Rabiot en conférence de presse à propos de son coéquipier. Deschamps avait d'ailleurs souligné "son abattage, sa récupération" après la rencontre face à l'Irak, tout en précisant qu'il devait parfois le "freiner dans l'utilisation du ballon".

Même si Koné présente donc des qualités chères à Didier Deschamps, l'absence d'Aurélien Tchouaméni représente tout de même un véritable coup dur pour les Bleus. Garant de l'équilibre de l'équipe, Tchouaméni permettait notamment à Rabiot de se projeter vers l'avant en offrant depuis le début de la compétition un gros abattage pour effectuer des compensations efficaces... Capital pour garantir l'équilibre d'un collectif français naturellement tourné vers l'avant avec le quatuor titulaire Dembélé - Olise - Mbappé et Barcola ou Doué.

Aurélien Tchouaméni blessé ? Une gêne musculaire et une blessure qui pourrait durer

Selon RMC Sport, Aurélien Tchouaméni est forfait après avoir ressenti une gêne musculaire vendredi lors de la séance d'entraînement. L'IRM passée vendredi soir à Philadelphie aurait révélé une petite lésion aux adducteurs nécessitant un temps de cicatrisation minimum.

Sa durée d'indisponibilité est estimée à environ quatre jours, ce qui rend donc très incertaine sa participation à un éventuel quart de finale prévu le jeudi 9 juillet à Boston, en cas de qualification des Bleus ce samedi soir face au Paraguay. "Il n'est pas question de lui faire courir le moindre risque", précise l'entourage du staff médical, interrogé par L'Equipe. Un point sera fait en fonction des sensations du vice-capitaine, mais il apparaît plus probable de le revoir qu'à partir d'une éventuelle demi-finale, prévue le 14 juillet à Dallas. Si les Bleus sont toujours en lice...