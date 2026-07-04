Michael Olise : jamais en rose, mais pourquoi a-t-il des chaussures différentes des autres ?!

Michael Olise, l'attaquant des Bleus, marche à contre-courant avec ses chaussures uniques, loin de la tendance rose qui domine cette Coupe du monde 2026. Mais il a une raison bien particulière !

Si vous regardez les matchs de la Coupe du monde, vous n'avez pas pu passer à côté ! Sur les pelouses nord-américaines de cette Coupe du monde 2026, une vague rose a déferlé aux pieds des joueurs. Nike, Adidas, Puma, New Balance... tous les principaux équipementiers ont lancé leurs modèles flashy pour l'événement de la planète foot. Et tant pis pour l'originalité car le rose semble un peu partout !

Un exemple ? Chez les Bleus, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola arborent des Nike Mercurial Superfly au dégradé rose bonbon. Cette "pink-mania" touche la plupart des sélections. Chez les Bleus, ils étaient tous contre la Suède avec ces chaussures rose !

Tous ? Non pas tout à fait puisqu'un joueur détonne autant par le style que par son niveau de jeu depuis le début de cette Coupe du monde ! Michael Olise, l'attaquant de soutien des Bleus, reste fidèle à ses propres codes vestimentaires. Pas de rose fluo pour lui, mais des chaussures soigneusement assorties aux couleurs de l'équipe de France.

Cette obsession du détail n'est pas nouvelle chez Michael Olise. À Crystal Palace, il portait déjà des Hypervenom "Motion Blur" harmonisées avec le blanc et bleu ciel du club anglais. Au Bayern, qu'il a rejoint en 2024, il a opté pour la version "Fire & Ice" toute rouge. La couleur change, jamais le modèle ! Lors de cette Coupe du monde, Michael Olise a déjà porté des Hypervenom bleues, vertes assorties au 2e maillot des Bleus ou encore blanches avec des motifs contre la Suède !

Les chaussures uniques de Michael Olise contre la Suède. © Ricardo Nogueira/SPP/Shutterstock/SIPA (publiée le 04/07/2026)

Quelles sont les chaussures de Michael Olise ? Un modèle très particulier et qui n'est plus fabriqué !

Le Français cultive en fait une véritable obsession pour un modèle précis : la Nike Hypervenom Phantom III. Ces chaussures, conçues en 2013 pour "un nouveau type d'attaquant capable de créer des occasions et de conclure avec une précision chirurgicale dans les petits espaces", ont été portées par Robert Lewandowski, Harry Kane ou encore Marcus Rashford. Plus larges au niveau des orteils et plus souples que les modèles de vitesse selon le descriptif de la marque alors, elles privilégient le contrôle de balle et les changements de direction rapides. Visiblement, Michael Olise a été convaincu et ne semble pas prêt à s'en passer !

Le problème ? Nike a arrêté leur production en 2018, remplaçant l'Hypervenom Phantom III par la Phantom Venom comme relaté par FootyHeadlines. Mais Olise continue de porter son modèle fétiche, qu'il fait customiser lui-même pour l'adapter aux couleurs de ses différentes équipes, sans passer par Nike ! Il est même prêt à surpayer des chaussures qui ne sont plus en vente et qu'il doit donc se procurer auprès de revendeurs spécialisés... alors qu'il pourrait toucher une fortune pour porter d'autres modèles.

Michael Olise perd une fortune pour porter ses chaussures fétiches

"Il n'a pas de contrat avec une marque. Cela ne l'intéresse absolument pas", révélait récemment une source proche du joueur à L'Équipe. Une position surprenante quand on sait qu'Erling Haaland touche 23 millions d'euros par an de Nike et que son coéquipier et capitaine en Bleu Kylian Mbappé profite aussi d'un juteux contrat de sponsoring.

À l'entraînement, le site Boots Culture a calculé qu'il s'est présenté avec 15 paires de chaussures différentes lors de sa première saison au Bayern - des Mercurial Superfly, des New Balance Tekela, même des Adidas F50 vintage de 2008 - mais il revient toujours à ses Hypervenom pour les matchs officiels !