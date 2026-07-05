Pronostic Brésil - Norvège : des paris à tenter ! Voici les cotes, comment trouver le score exact et les bons pronostics ?

Le Brésil affronte ce dimanche la Norvège en 8e de finale de finale de la Coupe du monde. Sur le jeu Mon Petit Prono, trouver le bon pronostic ne sera pas facile. Voici tous les indices pour vous aider dénicher le bon vainqueur et le score exact !

C'est un choc entre un favori qui peine à convaincre et un outsider porté par son buteur Erling Haaland ! Ce Brésil - Norvège en 8e de finale de la Coupe du monde 2026 présente des cotes intéressantes pour les joueurs de Mon Petit Prono, le jeu de pronostics qui a séduit plus de 3 millions de Français. Comment faire le bon choix, trouver le bon pronostic et le score exact de ce Brésil - Norvège ? Voici tous les éléments pour vous aider !

Pronostics Brésil - Norvège : les cotes pour trouver le bon vainqueur

Les bookmakers placent le Brésil en position de favori, mais avec une prudence notable comparée à d'autres affiches. Chez Betclic, la victoire du Brésil est cotée à 1,77, le match nul à 3,80 et la victoire norvégienne à 4,70, ce qui témoigne d'un écart moins marqué qu'attendu entre les deux équipes. Il faut dire que le Brésil n'a pas séduit totalement les observateurs depuis le début du Mondial.

Parions Sport affiche des cotes similaires : 1,74 pour une victoire du Brésil, match nul à 3,70 et victoire norvégienne à 5. Cette légère différence sur la victoire norvégienne montre que l'opérateur considère l'exploit scandinave comme un peu moins probable. Winamax propose quant à lui une victoire du Brésil à 1,76, match nul à 3,80 et victoire à 4,50, se montrant légèrement plus optimiste sur les chances norvégiennes.

Ces cotes relativement serrées s'expliquent par les performances en demi-teinte de la Seleção depuis le début du tournoi. La victoire laborieuse face au Japon (2-1) en 16e de finale a notamment révélé des failles défensives que la Norvège, emmenée par son buteur vedette Haaland, pourrait exploiter.

Pronostic Brésil - Norvège sur Mon Petit Prono (MPP) : quels points y-a-t-il à gagner ?

Sur Mon Petit Prono, l'attribution des points révèle une configuration équilibrée. Si vous misez sur une victoire brésilienne, vous pouvez empocher 72 points si les coéquipiers de Vinicius Junior et Marquinhos s'imposent en 90 ou 120 minutes. Vous voyez une séance de tirs au but ? Misez sur un match nul qui rapporterait 118 points. Une victoire de la Norvège rapporterait 130 points à ceux qui voient Erling Haaland ou Martin Odegaard s'imposer. Cette répartition, moins déséquilibrée que sur d'autres matchs, reflète l'incertitude qui plane sur cette rencontre.

Les statistiques des pronostics à 11h ce dimanche confirment cette tendance. Ils étaient 59% à avoir misé sur une victoire du Brésil, 21% à voir un match nul et 20% une victoire de la Norvège. Cette répartition montre que les joueurs restent majoritairement fidèles au Brésil, mais qu'une proportion significative (41%) envisage une surprise ou une prolongation.

Le dilemme stratégique est particulièrement intéressant sur ce match. Avec 72 points pour une victoire brésilienne, un succès du favori rapporte pas mal de points, comparé à d'autres rencontres. Une victoire de la France face au Paraguay hier soir (1-0 au bout d'un match tendu) ne rapportait ainsi que 28 points, sauf à trouver le score exact. Seuls 1% des joueurs avaient misé sur un 1-0, ce qui leur a rapporté le pactole de 70 points bonus.

Les joueurs moins bien classés avant ce Brésil - Norvège de Coupe du monde pourraient être tentés par le match nul à 118 points ou même l'exploit norvégien à 130 points pour creuser l'écart. Cette prise de risque calculée pourrait s'avérer payante face à un Brésil qui n'a pas rassuré totalement.

Pour le score exact, la prudence suggère des scores serrés. Un 2-1 ou 1-0 pour le Brésil semble cohérent avec leur forme actuelle mais devrait être choisi par de nombreux joueurs. C'est un score de défense pour les joueurs les mieux classés au classement total ou dans leurs ligues. 2-1 ou 3-1 sont des scores joués par de nombreux Français à chaque match, surtout en prenant en compte la présence d'un buteur connu de tous, Erling Haaland.

Si vous souhaitez vous démarquer, il faudra tenter autre chose. Les plus audacieux pourraient miser sur un 1-1 suivi de tirs au but, scénario crédible face à une Norvège capable de marquer grâce à Haaland. Un score fleuve brésilien (3-0, 4-1) reste possible si la Seleção retrouve son football, mais paraît moins probable au vu des dernières prestations. Seuls les fans invétérés du Brésil tenteront le coup ! À l'inverse, un 2-1 ou 1-0 pour la Norvège pourrait rapporter gros en points bonus, peu de joueurs osant ce pari audacieux. Bonne chance !