DIRECT. Brésil - Norvège : l'incroyable série des Norvégiens qui fait trembler la Seleçao, heure et chaîne TV du match de la Coupe du monde 2026
C'est un des chocs des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Le Brésil affronte la Norvège, un adversaire qui leur réussit pas du tout.
16:00 - Jour de gros choc à la Coupe du monde 2026
Bienvenue à toutes et à tous sur le site de l'Internaute pour suivre en direct commenté l'un des gros chocs des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 Brésil - Norvège. La rencontre débutera à 22h, heure française, et sera diffusée sur M6 et Bein Sports 1. Elle sera à suivre en direct commenté sur l'Internaute.
Le match Brésil - Norvège, huitième de finale de la Coupe du monde 2026, a été programmé ce dimanche soir à 22h, heure française, du côté du stade de New-York/New Jersey aux États-Unis. Bein Sports 1 et M6 co-diffuseront ce match.