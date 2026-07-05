DIRECT. Brésil - Norvège : les gardiens font le spectacle, suivez le match de la Coupe du monde 2026

C'est un des chocs des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Le Brésil affronte la Norvège pour une place en quarts de finale de la compétition. Suivez le match en direct.

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22:51 - La pause est sifflée dans ce Brésil - Norvège C'est un choc qui tient toutes ses promesses mais personne n'a encore trouvé la faille car les gardiens font le travail. Nyland a notamment repoussé un pénalty de Guimaraes à la fin du premier quart d'heure alors qu'Alisson s'est mué en sauveur face à Odegaard dans les derniers instants du premier acte.

22:49 - Guimaraes trop court ! (45+5') La Norvège avait totalement oublié Guimaraes sur ce centre intéressant de Casemiro. Heureusement pour les Vikings, l'ancien Lyonnais est trop court pour reprendre de la tête.

22:48 - Alisson s'impose ! (45+4') Haaland fait parler sa puissance pour remporter son duel face à Gabriel. Odegaard surgit et frappe mais Alisson fait une très belle parqde.

22:46 - Pas de contre pour le Brésil (45+2') Sur un corner repoussé par la défense brésilienne, Martinelli tente d'alerter Vinicius mais sa passe est bien trop profonde.

22:44 - Le temps additionnel de ce Brésil - Norvège (45') Six minutes sont ajoutées à cette première période entre le Brésil et la Norvège.

22:43 - Un centre raté (44') Ryerson se précipite un peu trop sur ce centre du plat du pied et ne trouve que les gants d'Alisson qui n'était gêné par aucun adversaire.

22:41 - Haaland contre deux joueurs (42') La stratégie norvégienne est parfois très simple. Nyland allonge vers Haaland qui tente de se faire de la place face à Gabriel et Marquinhos.

22:40 - Encore Nyaland ! (40') Odegaard prend un énorme risque dans sa surface et perd le ballon. Vinicius récupère, crochette et frappe à ras de terre mais Nyland dévie en corner.

22:39 - Le Brésil et la Norvège prennent leur temps (40') Les deux équipes ont recours à beaucoup de patience pour essayer de contourner les blocs défensifs.

22:36 - La déviation d'Haaland (37') Sur un très bon centre de Nusa, Haaland prolonge ce centre avec une déviation astucieuse mais Alisson reste vigilant et s'empare du cuir. C'est la première tentative du Cyborg dans ce Brésil - Norvège.

22:35 - Odegaard s'essaye ! (36') Le capitaine norvégien est dans la surface et revient sur son pied gauche pour déclencher une frappe trop croisée qui fuit le cadre d'Alisson.

22:33 - Martinelli très actif (34') Le remplaçant de Raphinha est au four et au moulin sur le front de l'attaque brésilienne depuis le début de ce Brésil - Norvège.

22:32 - La bonne intervention de Guimaraes (33') Nusa se rapproche de la surface de réparation et Guimaraes intervient à propos alors qu'on connait la qualité de frappe de l'ailier du RB Leipzig.

22:30 - Nyland touche le ballon et heureusement pour la Norvège (31') Martinelli déboule sur le côté gauche et centre fort mais Nyland dévie. Guimaraes était juste derrière et prêt à reprendre pour marquer.

22:29 - Brésil - Norvège reprend (30') Fin de la Macarena qui résonnait au sein du MetLife Stadium durant la pause fraicheur. Le football reprend ses droits.

22:26 - Et voila la première pause fraicheur de ce Brésil - Norvège (27') Peu avant la demi-heure de jeu, l'arbitre accorde la première pause fraicheur de cette rencontre animée entre le Brésil et la Norvège.

22:25 - L'arbitre se plait dans ce Brésil - Norvège (26') Toujours pas de pause fraicheur dans cette première période.

22:23 - Encore une situation très limite ! (24') La Norvège perd un ballon très dangereux et s'expose à un contre terrible. Cunha tente de déborder Berge mais ce dernier défend en poussant légèrement Cunha qui ne conteste pas la décision de l'arbitre de ne rien siffler.

22:21 - 60% de possession de balle (22') La domination norvégienne se matérialise par ce chiffre avec 60% de possession de balle pour les Vikings.

22:20 - Un petit temps faible dans ce Brésil - Norvège (21') Après une entame enivrante, la Norvège pose un peu plus le ballon face à un Brésil plutôt attentiste.

22:18 - La sortie de Nyland (19') Douglas Santos tente de lancer Cunha dans la profondeur mais la passe du latéral brésilien est trop profonde et finit dans les gants de Nyland qui avait aniticipé.

22:17 - Le Brésil très bas (18') La Seleçao semble avoir volontairement laissé le ballon à leurs adversaires pour tenter de piquer en contre.

22:15 - Rayan en bout de course (16') Le jeune ailier brésilien entre dans la surface et frappe du bout du pied mais dévisse totalement. Ça file en sortie de buts.

22:14 - Nyland ovationné (15') Après son pénalty arrêté, Nyland a le droit à l'ovation des supporters norvégiens qui scandent son nom.