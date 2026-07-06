Pronostic Portugal - Espagne : voici comment trouver le score exact à Mon Petit Prono, les meilleures cotes et infos

Quel pronostic pour le choc Portugal - Espagne en 8e de finale de la Coupe du monde 2026 ? Les joueurs sur Mon Petit Prono semblent indécis et la cote et les points offerts n'aident pas à trancher. Points, score exact, stratégie... Voici quelques conseils pour faire un bon au classement ou préserver votre place !

L'un des gros chocs des 8e de finale de la Coupe du monde a lieu ce soir : l'Espagne menée par Lamine Yamal affronte le Portugal de Cristiano Ronaldo et des Parisiens Nuno Mendes, Vitinha ou Joao Neves. Avant cette affiche Portugal - Espagne ce lundi soir à 21h heure française, difficile de voir émerger un pronostic sûr.

Que disent les cotes, quels scores vaut-il mieux jouer à Mon Petit Prono, le jeu qui rassemble plus de 3 millions de joueurs français ? Voici les cotes et conseils pour faire le bon choix et prendre le maximum de points... ou assurer au classement.

Pronostic Portugal - Espagne : les cotes pour trouver le bon vainqueur

Les bookmakers affichent un léger avantage pour la "Roja" dans ce derby ibérique. Chez Betclic, la victoire de l'Espagne est cotée à 1,93, un match nul à 3,70 et une victoire portugaise à 4, ce qui place les Espagnols en position de favoris, mais sans écart marqué.

Parions Sport confirme cette tendance avec une victoire de l'Espagne à 1,92, un match nul à 3,65 et une victoire portugaise à 4". Winamax se distingue légèrement : victoire de l'Espagne à 1,88, match nul à 3,70 et une victoire portugaise à 3,75, affichant plus de confiance en l'Espagne tout en créditant davantage le Portugal.

Le pronostic Portugal - Espagne sur Mon Petit Prono (MPP) : quels points ?

Mon Petit Prono propose une répartition équilibrée des points pour cette rencontre Espagne - Portugal, globalement semblable aux points affichés avant le match Brésil - Norvège dimanche soir : 72 points pour une victoire espagnole, 120 pour un match nul et 127 pour une victoire portugaise.

Les tendances des joueurs à 12h ce lundi révèlent d'ailleurs une préférence pour l'Espagne : "58% à avoir misé sur une victoire de l'Espagne, 22% à voir un match nul et 20% une victoire du Portugal". Malgré cette majorité pro-espagnole, 42% des pronostiqueurs envisagent donc un autre scénario, signe que le doute persiste dans la tête de nombreux joueurs qui songent à une surprise. Est-ce que le scénario de dimanche avec la qualification épique de la Norvège portée par Erling Haaland peut se reproduire ?

Avec des points aussi proches entre les trois issues (72, 120 et 127), la stratégie devient cruciale. Les joueurs en tête du classement pourraient privilégier la prudence avec une victoire espagnole à 72 points, suivant la majorité. Ceux en quête d'une remontée spectaculaire ont intérêt à tenter le match nul (120 points) ou l'exploit portugais (127 points) pour maximiser leurs gains. Concernant les scores exacts, il est probable que de nombreux Français imaginent un match avec des buts, voyant le talent du collectif espagnol et la forme récente de Cristiano Ronaldo qui semble monter en puissance dans cette Coupe du monde 2026.

Résultat, de nombreux joueurs devraient miser sur un 2-0, 2-1 ou 3-1 pour l'Espagne en faisant respecter le statut de favori des coéquipiers de Dani Olmo, Pedri ou Martin Zubimendi. Un 1-0 peut permettre de se démarquer davantage en misant sur un match plus fermé que prévu. Si vous voulez jouer une surprise, une victoire serrée du Portugal (1-0, 2-1 par exemple) peut être une bonne option... comme le match nul 1-1 avec une séance de tirs au but au bout. C'est moins probable et vous risquez de tout perdre mais si vous avez de nombreux points de retard, il est temps de jouer son va-tout. Tout est une question de stratégie en fonction de votre classement actuel. Si vous êtes en tête, ne pas prendre de risque et miser sur le favori est souvent la bonne option !