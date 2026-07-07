Argentine - Egypte. Hossam Hassan, sélectionneur égyptien, et plusieurs personnalités du football mondial dénoncent l'arbitrage du français François Letexier.

Le stade d'Atlanta a été le théâtre d'un huitième de finale épique ce mardi après-midi. L'Argentine, championne du monde en titre, affrontait l'Égypte dans une rencontre qui promettait d'être disputée sous une chaleur accablante. Les Pharaons, menés par leur emblématique sélectionneur Hossam Hassan, avaient préparé cette rencontre avec minutie, conscients de l'exploit nécessaire pour éliminer la sélection de Lionel Messi.

Personne n'imaginait alors que cet Argentine - Egypte allait déclencher une telle controverse dans le monde du football. Le match a débuté sous un soleil de plomb, avec une programmation à midi qui avait déjà fait grincer des dents dans le camp égyptien. Les joueurs des deux équipes ont rapidement montré des signes de fatigue dans ces conditions extrêmes, mais c'est l'Égypte qui a su imposer son rythme et prendre l'avantage au tableau d'affichage. Mostafa Ziko, l'attaquant égyptien, était au cœur du jeu offensif de son équipe et a brillé par sa technique et sa détermination.

Le tournant du match Argentine - Egypte s'est produit lorsque Ziko a inscrit ce qui semblait être le deuxième but égyptien, avant que l'arbitre français François Letexier n'intervienne après consultation de la VAR. La décision d'annuler ce but pour une faute au début de l'action a immédiatement provoqué la colère du banc égyptien. Ziko a finalement marqué le "vrai" deuxième but égyptien à la 67e minute, portant le score à 2-0.

Et il a fallu aller le chercher ce 2-0 puisque l'Égypte a aussi été sanctionnée d'un penalty controversé, finalement raté par Lionel Messi. Son quatrième échec dans un face à face avec le gardien en Coupe du monde. Il a fallu finalement attendre les dernières minutes pour voir l'Argentine renverser complètement la situation et pour l'emporter 3-2.

Hossam Hassan : le résultat a été influencé par des facteurs extérieurs du jeu

Argentine - Egypte semblait bel et bien terminé, sauf en conférence de presse d'après-match, qui s'est avérée électrique. Hossam Hassan s'est présenté devant les médias visiblement remonté : "Je voudrais exprimer ma gratitude à mes joueurs. On était meilleurs dans de nombreux domaines que le champion du monde mais le résultat a été influencé par des facteurs extérieurs du jeu. Il y a eu des pressions de l'Argentine sur l'arbitre. On a bien fait les choses mais on a souffert."

Puis le sélectionneur de l'Egypte a poursuivi avec virulence : "Le monde est injuste, la vie est injuste. Mais pourquoi y a-t-il des injustices en sport ? Je ne suis pas convaincu par tout ce qui s'est passé sur ce match. On a souffert d'une injustice. La programmation de ce match à midi n'a pas de sens. On mange à midi, on ne va pas sur un terrain."

Les réactions n'ont pas tardé à affluer au-delà du seul camp égyptien. Zlatan Ibrahimović, l'ancien attaquant international suédois, a lui aussi pris position sur les réseaux sociaux : "Je ne comprends pas comment l'Argentine est toujours favorisée par la FIFA, ils ont clairement refusé un but légal de l'Égypte et ils ont accordé 8 pénalties à l'Argentine lors des 12 derniers matchs de Coupe du monde, je ne comprends pas pourquoi les autres pays laissent faire." Mostafa Ziko lui-même a exprimé sa frustration : "L'arbitre est injuste, Dieu me suffit et Il est le meilleur des gestionnaires des affaires", a-t-il lâché.

Mais la polémique a pris une autre dimension quand Hassan a lâché une déclaration explosive : "Je dirai ce que j'ai sur le cœur, quelles qu'en soient les conséquences, ce match était clairement truqué et le monde entier l'a vu. Et je veux ajouter une chose : s'ils voulaient à ce point qu'ils gagnent, pourquoi faire venir tout le monde pour participer ?" Et le sélectionneur habitué des déclarations choc de conclure, cinglant : "Je suis fier d'être un Africain, fier d'être un Arabe, fier de mes joueurs. Mais on n'a pas eu ce qu'on méritait. Je vous dis mon avis, je ne vais pas continuer à suivre les matches de cette Coupe du monde."