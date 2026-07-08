Carton jaune d'Olise annulé : la décision de la FIFA tant attendue

Le carton jaune reçu par Michael Olise face au Paraguay a fait l'objet d'une réclamation française. Pourquoi la décision de la FIFA sera observée après l'affaire Balogun.

Un carton jaune pour Michael Olise et c'est la France qui voit rouge. L'équipe de France a officiellement déposé un recours auprès de la FIFA pour contester l'avertissement reçu par son attaquant providentiel lors du huitième de finale remporté face au Paraguay (1-0) samedi soir. Une démarche qui arrive dans un contexte particulier, alors que l'instance mondiale du football fait face à une polémique grandissante concernant la gestion des sanctions disciplinaires durant cette Coupe du monde 2026.

Le cas de l'attaquant du Bayern Munich s'inscrit dans une série de controverses arbitrales qui agitent la compétition. L'incident remonte aux derniers instants du match, dans un temps additionnel électrique où les tensions étaient à leur paroxysme entre des Bleus exténués face à des Paraguayens prêts à tout pour faire basculer le match. L'arbitre ouzbek Ilgiz Tantashev avait alors brandi un carton jaune à l'encontre du numéro 11 français, suite à une altercation avec le Paraguayen Matias Galarza.

Le carton jaune d'Olise après un sketch de Galarza

La scène, analysée sous tous les angles par les caméras, révèle pourtant une réalité bien différente de ce qu'avait perçu l'homme en noir. Les ralentis montrent que Michael Olise s'était contenté de tirer légèrement le maillot de son adversaire après un tacle ostensiblement musclé. Puis Galarza s'était ensuite écroulé de manière théâtrale, se donnant une sorte de coup de poing à lui-même avec le bras tendu, en se tenant le visage. Une scène que Charlie Chaplin n'aurait sans doute pas osée lui-même. Une simulation manifeste quoi qu'il en soit, qui a échappé à la vigilance arbitrale, mais pas à celle des observateurs et du staff français.

L'automutilation de Matias Galarza avant le carton jaune d'Olise. © MARY EVANS/SIPA (publiée le 07/07/2026)

L'affaire du carton jaune d'Olise a pris une dimension d'autant plus particulière dans le contexte des récentes décisions de la FIFA. L'annulation de la suspension de l'Américain Folarin Balogun, exclu face à la Bosnie, mais finalement autorisé à disputer le huitième de finale contre la Belgique après une intervention de Donald Trump, a créé un précédent qui alimente les débats. Thomas Tuchel, le sélectionneur anglais, s'est d'ailleurs insurgé publiquement contre ce qu'il perçoit comme un manque de cohérence de l'instance mondiale. "Où est-ce que ça commence et où est-ce que ça s'arrête maintenant ?", s'est-il interrogé, avant d'ajouter : "Est-ce que la France va récupérer le carton jaune de Michael Olise qui n'était pas un jaune ?"

La décision de la FIFA sur le carton jaune d'Olise attendue

Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps, avait confirmé dès lundi que la procédure pour tenter de faire annuler le carton jaune d'Olise était "en cours". La Fédération Française de Football espère que la commission de discipline de la FIFA, déjà sous le feu des critiques, rectifiera ce qu'elle considère comme une "décision aberrante". Les images de l'altercation, diffusées en boucle, montrent clairement que l'attaquant français n'a "pas touché le joueur paraguayen", comme le soulignent plusieurs sources.

La FIFA devrait trancher dans les heures qui viennent. Mais l'enjeu du carton jaune d'Olise dépasse le simple cadre disciplinaire. Avec cet avertissement maintenu sur ses épaules, Olise reste sous la menace d'une suspension pour une éventuelle demi-finale s'il venait à recevoir un nouveau carton jaune lors du quart de finale face au Maroc, jeudi soir. Une épée de Damoclès qui pourrait influencer son jeu et ses prises de risque, alors que le joueur occupe une place centrale dans le dispositif de Didier Deschamps. Son historique disciplinaire - 12 cartons jaunes en 50 matches cette saison avec le Bayern Munich - ne jouera peut être pas en sa faveur dans cette affaire.