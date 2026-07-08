Carton jaune d'Olise : la décision de la FIFA sur le retrait est tombée, un carton annulé mais pas deux

Le retrait du carton jaune reçu par Michael Olise face au Paraguay a été demandé par la France. La décision de la FIFA, très attendue après l'affaire Balogun, vient d'être communiquée.

Un carton jaune pour Michael Olise et c'est la France qui voit rouge. L'équipe de France avait officiellement déposé un recours auprès de la FIFA pour contester l'avertissement reçu par son attaquant providentiel lors du huitième de finale remporté face au Paraguay (1-0) samedi soir. Et la FIFA a semble-t-il délivré une réponse négative ce mercredi 8 juillet 2026. En conférence de presse avant le quart de finale France - Maroc ce jeudi, Didier Deschamps a annoncé que les Bleus avaient reçu une communication le matin même et que le carton jaune de Michael Olise avait été maintenu.

"Le carton jaune, ça n'a pas changé. On a reçu une notification de la Fifa ce matin", a lâché le sélectionneur. "Vous pouvez vous interroger mais moi je n'y prête pas attention. J'espère que l'arbitre sera aussi bon que Monsieur Letexier et ses assistants dans un autre match. Mon adversaire c'est le Maroc, pas l'arbitre. Bien au contraire il est là pour faire appliquer les lois du jeu le plus justement possible."

Didier Deschamps : "Le carton jaune de Michael Olise est maintenu" #beINFWC2026 pic.twitter.com/7TICfIwGRI — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 8, 2026

Le refus d'annuler le carton jaune d'Olise sera évidemment très commenté. La démarche de la France visant le retrait du carton est en effet arrivée dans un contexte particulier, alors que l'instance mondiale du football fait face des polémiques grandissantes concernant la gestion des sanctions disciplinaires durant cette Coupe du monde 2026. Le cas de l'attaquant du Bayern Munich s'inscrit dans une série de controverses arbitrales qui agitent la compétition.

L'annulation de la suspension de l'Américain Folarin Balogun, exclu face à la Bosnie, mais finalement autorisé à disputer le huitième de finale contre la Belgique après une intervention de Donald Trump, a créé un précédent qui alimente les débats jusqu'à d'autres sélections. Thomas Tuchel, le sélectionneur anglais, s'est par exemple insurgé publiquement contre ce qu'il perçoit comme un manque de cohérence de l'instance mondiale. "Où est-ce que ça commence et où est-ce que ça s'arrête maintenant ?", s'est-il interrogé, avant d'ajouter : "Est-ce que la France va récupérer le carton jaune de Michael Olise qui n'était pas un jaune ?"

Le carton jaune d'Olise après un sketch de Galarza

Le carton jaune d'Olise remonte aux derniers instants du match France - Paraguay, dans un temps additionnel électrique où les tensions étaient à leur paroxysme entre des Bleus exténués face à des Paraguayens prêts à tout pour faire basculer le match. L'arbitre ouzbek Ilgiz Tantashev avait alors brandi le rectangle doré à l'encontre du numéro 11 français, suite à une altercation avec le Paraguayen Matias Galarza.

La scène qui a précédé de carton l'Olise, analysée sous tous les angles par les caméras, révèle pourtant une réalité bien différente de ce qu'avait perçu l'homme en noir. Les ralentis montrent que Michael Olise s'était contenté de tirer légèrement le maillot de son adversaire après un tacle ostensiblement musclé. Puis Galarza s'était ensuite écroulé de manière théâtrale, se donnant une sorte de coup de poing à lui-même avec le bras tendu, avant de se tenir le visage. Une scène que Charlie Chaplin n'aurait sans doute pas osée lui-même. Une simulation manifeste quoi qu'il en soit, qui a échappé à la vigilance arbitrale, mais pas à celle des observateurs et du staff français.

L'automutilation de Matias Galarza avant le carton jaune d'Olise. © MARY EVANS/SIPA (publiée le 07/07/2026)

La décision de la FIFA sur le carton jaune d'Olise a de lourdes conséquences

Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps, avait confirmé dès lundi que la procédure pour tenter de faire annuler le carton jaune d'Olise était "en cours". La Fédération Française de Football espérait que la commission de discipline de la FIFA, déjà sous le feu des critiques, rectifierait ce qu'elle considérait comme une "décision aberrante". Selon le staff français, les images de l'altercation, diffusées en boucle, montraient clairement que l'attaquant n'avait "pas touché le joueur paraguayen". Il faut croire que les instances en ont vu d'autres...

Le carton jaune d'Olise dépasse en tout cas le simple cadre disciplinaire. Avec cet avertissement maintenu sur ses épaules, Olise reste sous la menace d'une suspension pour une éventuelle demi-finale s'il venait à recevoir un nouveau carton jaune lors du quart de finale face au Maroc, jeudi soir. Une épée de Damoclès qui pourrait influencer son jeu et ses prises de risque, alors que le joueur occupe une place centrale dans le dispositif de Didier Deschamps. Son historique disciplinaire - 12 cartons jaunes en 50 matches cette saison avec le Bayern Munich - n'a peut être pas joué en sa faveur dans cette affaire.

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