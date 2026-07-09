Pronostic France - Maroc : des cotes extrêmes ! Voici comment trouver le score exact sur Mon Petit Prono

C'est l'heure des pronostics sur France - Maroc, premier quart de finale de la Coupe du monde 2026. Quel score mettre sur Mon Petit Prono pour améliorer votre classement ou conserver votre place de leader ?

Quatre ans après leur demi-finale historique de Coupe du monde, France et Maroc se retrouvent ce soir à 22h en quart de finale de la Coupe du monde 2026. Avec en jeu une place dans le dernier carré face au vainqueur du match Espagne - Belgique... Pour ce France - Maroc entre les Bleus de Mbappé et les Lions de l'Atlas d'Hakimi, les pronostiqueurs cherchent encore la meilleure stratégie sur Mon Petit Prono, le jeu de pronostics qui a conquis 3 millions de joueurs français !

Pronostic France - Maroc : les cotes pour trouver le bon vainqueur

Les bookmakers affichent une nette préférence pour l'équipe de France dans cette affiche. Chez Unibet, la victoire de France est cotée à 1,56, le match nul à 4 et une victoire marocaine à 7 contre 1, ce qui positionne clairement les Bleus comme favoris de la rencontre.

Parions Sport accentue encore cet écart avec 1,55 pour une victoire de la France, un match nul est à 3,90/1 et une victoire du Maroc à 7. Cette cote de 7 pour le Maroc traduit un pessimisme marqué de l'opérateur sur les chances des Lions de l'Atlas, malgré leur parcours impressionnant en 2022.

L'écart de cotes s'explique par la forme étincelante des Bleus depuis le début du tournoi. Kylian Mbappé, déjà auteur de 7 buts dans la compétition, mène une attaque tricolore où brillent également Michael Olise et Ousmane Dembélé. Face à eux, le Maroc d'Achraf Hakimi, Brahim Diaz et du jeune prodige Ayoubb Bouaddi devra créer la surprise, peut-être à nouveau en s'appuyant sur son gardien Yassine Bounou, héroique lors de la séance de tirs au but face aux Pays-Bas en 16e de finale. Les bookmakers semblent toutefois peu croire à une nouvelle épopée marocaine face à cette armada française.

Le pronostic France - Maroc sur Mon Petit Prono (MPP) : quels points ?

Sur Mon Petit Prono, la répartition des points reflète ce déséquilibre avec une logique inversée. Le site a opté pour 54 points pour une victoire française, 127 pour un match nul et 150 pour une victoire du Maroc. Cette distribution montre que les organisateurs anticipent massivement un succès tricolore.

Les statistiques des pronostics à 17h ce jeudi confirment un consensus écrasant : 92% des joueurs ayant déjà pronostiqué ont misé sur une victoire de la France. Ils sont seulement 4% à voir un match nul et 4% une victoire du Maroc". Cette quasi-unanimité, teintée de chauvinisme assumé, illustre la confiance absolue des joueurs français envers leur équipe nationale.

Avec seulement 54 points pour une victoire française, le dilemme tactique est complexe. Les leaders du classement général opteront probablement pour la sécurité en suivant les 92% de pronostiqueurs pro-Bleus. Les challengers ambitieux pourraient tenter le match nul à 127 points ou l'exploit marocain à 150 points, un pari audacieux mais potentiellement décisif pour bouleverser les classements.

Pour le score exact, la prudence dicte des résultats maîtrisés. Un 2-0 ou 2-1 pour la France sera le choix de la majorité, limitant les gains bonus. Un 3-0 ou 3-1, reflétant la supériorité offensive française avec Mbappé en forme olympique, pourrait permettre de se démarquer des traditionnels 2-0 ou 2-1 qui ne rapportent pas grand chose en terme de bonus. En vous démarquant, vous ne perdrez au pire que 20 points sur ceux qui auront misé à raison sur un 2-0. Ca vaut le coup de tenter autre chose, en misant sur un score serré et un match fermé ou au contraire très ouvert. Ceux qui avaient vu le 1-0 lors de France - Paraguay ont ainsi empoché 70 points de bonus.

Les plus téméraires pourraient miser sur un 1-1 menant aux tirs au but, scénario rappelant la résistance marocaine de 2022 (victoire 2-0 des Bleus avec un 2e but en fin de match de Kolo Muani). Un 1-0 pour le Maroc représenterait le pari le plus osé, quasi désert avec seulement 4% de preneurs, mais extraordinairement rémunérateur en points bonus si l'impensable se produisait.