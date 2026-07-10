Pronostic Espagne - Belgique : surprise sur les cotes, comment trouver le score exact sur Mon Petit Prono ?

Le pronostic avant Espagne - Belgique n'est pas facile à trouver. Entre classement à conserver ou coup à tenter, deux stratégies se distinguent nettement avant ce quart de finale de Coupe du monde.

Qui retrouvera l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde 2026 ? Ce sera soit l'Espagne soit la Belgique qui s'affrontent ce soir en quart de finale. La Roja menée par Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal déjà auteur de 4 buts ou Mikel Merino décisif en 8e de finale, est favorite mais la Belgique monte en puissance.

Miraculée face au Sénégal, elle a impressionné face aux Etats-Unis (4-1) portée par Leandro Trossard, Youri Tielemans, Charles De Ketelaere ou son super joker Romelu Lukaku. On pourrait donc s'attendre à un match serré mais les bookmakers et les points à gagner sur Mon Petit Prono disent tout autre chose ! Difficile dès lors de trouver le bon pronostic ? Voici quelques conseils pour briller à Mon Petit Prono, le jeu de pronostics qui a séduit plus de trois millions de joueurs français.

Pronostic Espagne - Belgique : les cotes pour trouver le pronostic exact

Premier point avant de trancher sur votre pronostic : scruter les cotes des sites de pari en ligne. Cela donne une bonne indication. Les bookmakers placent la Roja en position de favori, mais sans écrasement. Chez Parions Sport, on note des cotes à 1,56 pour l'Espagne, 4,10 pour un match nul et 6,20 pour une victoire belge. C'est un écart significatif mais pas insurmontable entre les deux sélections.

Betclic affiche des cotes similaires : la victoire espagnole est à 1,61, le match nul à 4 et la victoire belge à 5,90. Cette légère variation montre que l'opérateur accorde un peu plus de crédit aux Diables Rouges, sans remettre en cause le statut de favori espagnol. Attention, ces cotes peuvent encore varier avant le coup d'envoi, notamment en fonction des compositions et d'éventuels forfaits de dernière minute.

Pronostic Espagne - Belgique sur Mon Petit Prono (MPP) : quels points ?

Sur Mon Petit Prono, l'attribution des points offre une configuration intéressante : une victoire espagnole rapportera 60 points à ceux qui l'ont misé, un match nul 125 et une victoire belge 145 points. Les organisateurs anticipent donc majoritairement une victoire espagnole, d'où le nombre de points relativement faible. Cela se retrouve d'ailleurs dans les pronostics des joueurs : à midi, ils étaient 75% à avoir misé sur une victoire espagnole contre 11% pour un match nul et 14% pour un succès belge.

Le match nul à 125 points représente une option séduisante pour ceux qui envisagent une rencontre serrée se décidant aux tirs au but. La victoire belge, créditée de 145 points, constitue le pari le plus rémunérateur. Ils récompenserait l'audace de ceux qui croient à l'exploit des Diables Rouges dans la foulée de leur démonstration face aux Américains.

Pronostic Espagne - Belgique : comment trouver le score exact sur Mon Petit Prono ?

Dans ce sprint final de Mon Petit Prono, trouver le score exact devient crucial pour se démarquer ! Les joueurs bien classés au général privilégieront la sécurité avec une victoire espagnole à 60 points, probablement sur des scores classiques comme 2-1 ou 2-0. Cette stratégie conservatrice leur permet de maintenir leur position sans prendre de risques inconsidérés.

Elle a toutefois ses limites puisque de nombreux joueurs mettent ces scores qui paraissent les plus probables. Résultat, le bonus de bon score est peu élevé, de l'ordre de 20 points. Seule exception jeudi soir, les parieurs avaient misé sur des scores serrés et le 2-0 a tout de même rapporté 50 points de plus à ceux qui avaient visé juste.

Autre tendance, le 1-0 pour le favori (ici l'Espagne) est une stratégie conservatrice mais efficace... Le 1-0, moins joué que les scores plus élevés, offre un excellent rapport risque-récompense : réaliste tactiquement dans ce type de rencontre tendue, il permet de maximiser les points bonus si peu de joueurs l'ont sélectionné... sauf qu'elle a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux et que de nombreux joueurs suivent désormais aveuglément cette stratégie ! Au fil des tours, le 1-0 devient moins intéressant à miser, surtout lorsque les oppositions s'annoncent indécises. Le 1-0 était une bonne affaire en début de tournoi mais il ne permet plus vraiment de se démarquer en cette fin de Coupe du monde.

Tout dépend donc de votre classement actuel. Si vous êtes bien classé, la tentation est grande de miser sur le favori espagnol. Un score serré 1-0, 2-1 est le plus probable au vu des dynamiques défensives des deux équipes et de la relative inefficacité espagnole dans cette Coupe du monde. Si vous voulez vous démarquer un peu, un 3-2, un 3-1 ou un 2-0 espagnol est tentant comme parier finalement sur un score large, moins probable mais sans doute plus rémunérateur en terme de points.

Les challengers en quête de remontée spectaculaire ont tout intérêt à sortir des sentiers battus. Un 1-1 menant aux prolongations pourrait séduire les audacieux avec 125 points à la clé. Les plus téméraires pourraient même tenter un 2-1 ou 1-0 pour la Belgique, un coup poker à 145 points qui, combiné aux points bonus d'un score peu pronostiqué, pourrait bouleverser les classements. Avec Lukaku en joker de luxe et une défense espagnole parfois fébrile, ce scénario n'est pas totalement irréaliste !