Fondation, statistiques, sa malédiction... Les secrets d'Harry Kane

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Harry Kane, pas retenu par le centre de formation d'Arsenal

Né en 1993 à Walthamstow, Harry Kane est formé à Ridgeway Rovers avant d'être jugé "pas assez athlétique" par le centre de formation d'Arsenal.
©  Priscila Bütler/SPP/Shutterstock/SIPA (publiÃ©e le 10/07/2026)

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Florian Gregoire