Erling Haaland : rejeté à 14 ans par tous les entraineurs ! Un détail a tout changé selon son frère

Star incontestée de la Coupe du monde 2026, Erling Haaland était pourtant snobé par tous les entraîneurs norvégiens dans sa jeunesse

Avant même le duel face à l'Angleterre ce samedi soir pour une place dans le dernier carré face à l'Argentine ou la Suisse, la Norvège vient de réaliser la plus belle performance de son histoire en atteignant les quarts de finale de la Coupe du monde 2026, portée par un Erling Haaland étincelant.

Avec sept buts au compteur, dont un doublé décisif face au Brésil en huitièmes de finale, l'attaquant de Manchester City s'impose comme le troisième meilleur buteur du tournoi, juste derrière Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Pourtant, celui qui terrorise aujourd'hui les défenses mondiales, Erling Haaland, était loin d'être prédestiné à une telle gloire. La Fédération norvégienne de football utilise d'ailleurs régulièrement une vidéo particulièrement révélatrice pour former ses jeunes entraîneurs. On y voit Haaland à 16 ans lors d'un exercice de tirs au but où la majorité de ses tentatives ratent la cible. Face à la question de savoir si ce joueur peut devenir international, la réponse des observateurs est sans appel. "Tout le monde dit non parce que dans la vidéo, on dirait un mauvais attaquant," raconte Hakon Grottland, responsable du développement des joueurs à la fédération norvégienne, dans une interview accordée à The Athletic.

Deux ans plus tôt, en juin 2014, lors d'un camp de détection prestigieux à Stavanger réunissant les 30 meilleurs espoirs norvégiens nés en 2000, aucun entraîneur n'avait retenu son nom au moment de désigner un futur international. "À 14 ans, nous pensions que d'autres attaquants étaient plus prometteurs, mais quelques années plus tard, il est devenu le meilleur attaquant du monde", admet Hakon Grottland. "Cela en dit long sur le talent et son évolution." Un rejet unanime qui paraît aujourd'hui surréaliste au vu de ses statistiques : 297 buts en 364 apparitions en club avec Molde, Red Bull Salzbourg, Borussia Dortmund et Manchester City, et 62 buts en 54 sélections avec la Norvège !

Ce qui a tout changé ? Une transformation physique spectaculaire survenue juste après le camp de détection. Son frère aîné Astor révèle l'ampleur du phénomène dans le documentaire Viaplay de 2022 : il a grandi de 20 centimètres en un an et pris 20 kilos. "Soudain, nous étions de la même taille," y confie-t-il.

Cette métamorphose tardive explique en partie pourquoi Haaland a développé des qualités techniques avant de disposer des attributs physiques d'un attaquant moderne. "C'était son don. À 14 ans, il n'était pas très grand. Il était l'un des plus petits joueurs, il devait donc être intelligent dans ses déplacements et trouver des espaces pour prendre de vitesse les défenseurs," analyse Grottland.

"Il est alors devenu une véritable bête de jeu. S'il avait eu les qualités physiques dès le départ, je ne pense pas qu'il serait devenu aussi fort. Regardez son premier but contre le Brésil : il fait preuve d'une intelligence remarquable dans ses déplacements et son timing. En plus de cela, il possède un physique exceptionnel, et la combinaison de ces deux éléments est tout simplement extraordinaire." Ou comment le point fort le plus visible d'Erling Haaland est venu en réalité compléter sa panoplie de buteur complet...