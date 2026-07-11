Erling Haaland : il est chaud ! Son défi lancé à une star anglaise avant le choc Norvège-Angleterre

Erling Haaland n'a pas manqué d'humour avant le quart de finale de Coupe du monde Norvège-Angleterre, réclamant qu'une légende anglaise honore sa promesse après la qualification norvégienne.

Le quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre la Norvège et l'Angleterre ce samedi soir (coup d'envoi à 23h heure française) s'annonce déjà bouillant. Au-delà de l'enjeu sportif considérable pour les deux nations, c'est un duel de personnalités qui enflamme les réseaux sociaux et les médias. Erling Haaland, l'attaquant star de Manchester City et héros de la qualification norvégienne, n'a pas manqué l'occasion de chambrer gentiment l'Angleterre avant cette confrontation historique.

L'origine de cette passe d'armes remonte à la semaine dernière, lorsque Wayne Rooney, légende du football anglais reconverti consultant pour la BBC, avait pris un pari osé. L'ancien attaquant de Manchester United avait déclaré qu'il ramerait sur la rivière Mersey à Liverpool si la Norvège parvenait à se qualifier pour les quarts de finale. Une référence directe à la célébration emblématique des supporters norvégiens qui miment le geste de ramer après chaque victoire, en hommage à leur héritage viking.

Dimanche dernier, la Norvège a créé la sensation en éliminant le Brésil 2-1 en huitièmes de finale, grâce notamment à un doublé décisif d'Erling Haaland. Une performance qui a propulsé les Scandinaves vers leur premier quart de finale de Coupe du monde, un exploit historique pour une nation absente du tournoi depuis 1998. Le joueur de 25 ans totalise désormais sept buts dans cette compétition, se plaçant juste derrière Lionel Messi et Kylian Mbappé dans la course au Soulier d'Or.

Face à cette qualification inattendue, Haaland n'a pas tardé à rappeler à Rooney sa promesse. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube et relayée par The Independent, l'attaquant norvégien lance avec un sourire malicieux : "J'ai hâte de voir Wayne, Wayney boy. J'ai hâte de voir Wayne Rooney ramer à Liverpool." Puis, s'adressant directement à la caméra lors de la conférence de presse d'avant-match, il enfonce le clou : "C'est tout ce que je veux voir maintenant. Wayne Rooney, j'attends que tu partes faire ton tour de rame."

Rooney a depuis indiqué qu'il honorerait sa promesse, mais à New York plutôt qu'à Liverpool, accompagné de ses collègues consultants Micah Richards et Joe Hart. Une réponse qui montre que l'ancien international anglais accepte le défi avec fair-play, même si le changement de lieu pourrait être interprété comme une petite pirouette pour éviter l'humiliation totale dans sa ville natale !