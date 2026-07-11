Pronostic Norvège - Angleterre : gros coup en vue ! Comment trouver le score exact sur Mon Petit Prono ?

Le 3e quart de finale de la Coupe du monde oppose la Norvège à l'Angleterre ce samedi soir, un choc indécis qui offre de belles possibilités de remonter au classement du célèbre jeu Mon Petit Prono. Voici comment faire...

Norvège - Angleterre, c'est le choc du 3e quart de finale de Coupe du monde ce samedi soir. Et c'est sans doute le plus indécis, donc celui susceptible de tout changer à Mon Petit Prono, le jeu qui a séduit plus de trois millions de joueurs français, à l'approche des derniers matchs !

Pronostic Norvège - Angleterre : les cotes pour trouver le bon vainqueur

Les bookmakers peinent à départager les deux sélections dans ce choc indécis. Chez Parions Sport, vendredi soir à la veille du match, on voyait une cote à 1,89 pour une victoire anglaise, 3,90 pour un match nul et 3,80 pour une victoire norvégienne. Cela montre un écart minimal entre les deux équipes, inhabituel pour un favori du tournoi comme l'Angleterre.

Betclic confirme cette tendance avec une cote à 1,88 pour l'Angleterre, 3,83 pour un match nul et 3,90 pour la Norvège. Ces cotes quasi identiques pour le match nul et la victoire norvégienne témoignent du respect qu'inspire la sélection scandinave, portée par un Erling Haaland impressionnant depuis le début du tournoi. Attention, ces cotes sont amenées à changer jusqu'au coup d'envoi !

Cette configuration s'explique par le contexte médical préoccupant des deux camps. Le Daily Mail révélait vendredi que "Declan Rice avait été placé en isolement et à l'écart du groupe anglais dirigé par Thomas Tuchel. Le milieu d'Arsenal, pilier des Three Lions, reste incertain après avoir raté deux jours d'entraînement collectif. Côté norvégien, le gardien Orjan Nyland a confirmé en conférence de presse des "problèmes" et que le médecin de l'équipe était "très occupé en ce moment". Ces incertitudes sur la santé de joueurs cadres renforcent le caractère imprévisible de cette confrontation entre deux outsiders du Mondial.

Le pronostic Norvège - Angleterre sur Mon Petit Prono (MPP) : quels points ?

Sur Mon Petit Prono, la répartition des points reflète parfaitement l'indécision générale : 77 points si vous misez à raison sur une victoire de l'Angleterre, 118 pour un nul et 122 pour une victoire norvégienne. Cette distribution relativement équilibrée montre que les organisateurs n'identifient pas de favori clair.

Les statistiques des pronostics vendredi soir confirment cette confusion : 39% des joueurs avaient misé sur une victoire norvégienne, plus que celle du favori anglais à 38% et 24% un match nul ! Cette répartition quasi égale entre Norvège et Angleterre, phénomène rare pour un quart de finale, illustre l'incertitude totale qui plane sur cette rencontre.

Dans ce contexte d'incertitude maximale, la stratégie du score exact devient cruciale. Le 1-0, peu joué habituellement, représente une option stratégique intéressante : il peut offrir un excellent bonus comparé aux scores massivement joués comme le 2-1 ou 3-1. Avec les problèmes physiques des deux côtés et l'absence probable de Rice dans l'entrejeu côté anglais, un match tactique et fermé pourrait se dessiner.

Le match nul à 118 points constitue le pari le plus audacieux mais potentiellement le plus rémunérateur. Moins probable sur le papier selon les bookmakers, il pourrait néanmoins survenir si les défenses prennent le pas dans ce quart tendu. Les joueurs bien classés opteront probablement pour la sécurité avec une victoire anglaise, tandis que les challengers pourraient tenter le coup d'un succès norvégien très rémunérateur en terme de points pour bouleverser les classements. Si vous voulez empocher le maximum de points, essayez de miser sur des scores larges comme 3-1 plutôt que sur un 2-1 joué par beaucoup de joueurs sur ce type de rencontres indécises. Le vainqueur de ce duel incertain affrontera la Suisse ou l'Argentine en demi-finale.