Jayden Adams : de quoi est mort le joueur de foot de l'Afrique du sud ? Les dernières infos

Avant les quart de finale entre la Norvège et l'Angleterre samedi, les deux équipes ont rendu hommage au milieu sud-africain Jayden Adams, décédé à 25 ans. Si les causes de la mort ne sont pas connues, la piste du suicide est évoquée par la presse sud-africaine.

La Coupe du monde 2026 a été rattrapée par l'émotion hier. Dans la matinée, la mort du joueur sud-africain Jayden Adams a été annoncée, suscitant une vague de réactions bien au-delà de son pays, rapporte RMC Sport. Le milieu de terrain de 25 ans venait de participer au tournoi avec les Bafana Bafana, éliminés en huitièmes de finale par le Canada.

Quelques instants avant le quart de finale entre la Norvège et l'Angleterre au Hard Rock Stadium de Miami, la FIFA a tenu à lui rendre hommage. Une minute de silence a été observée sur la pelouse, où les joueurs, emmenés par Harry Kane et Martin Ødegaard, se sont recueillis dans une atmosphère particulièrement lourde.

Un hommage sobre avant Norvège-Angleterre

Dans les tribunes, les officiels et les supporters sont eux aussi restés immobiles avant le coup d'envoi. "Nous garderons à jamais en mémoire son humilité, son talent extraordinaire et la fierté avec laquelle il a représenté l'Afrique du Sud", avait indiqué un peu plus tôt la Fédération sud-africaine dans un communiqué.

Jayden Adams avait disputé la Coupe du monde 2026 avec l'Afrique du Sud. Titulaire lors des deux premières rencontres du groupe A, puis entré en jeu lors du troisième match, il était resté sur le banc lors du 16e de finale perdu face au Canada.

Ce que l'on sait de la mort de Jayden Adams

Les autorités sud-africaines ont ouvert une enquête après la découverte de son corps dans un hôtel du Cap. Le ministre des Sports, Gayton McKenzie, a annoncé son décès, tout en précisant que la cause de la mort n'avait pas encore été confirmée. Plusieurs médias sud-africains évoquent l'hypothèse d'un suicide, mais cette piste n'a pas été confirmée officiellement.

Depuis l'annonce de sa disparition, plusieurs images interpellent les supporters. Une vidéo tournée après la qualification de l'Afrique du Sud contre la Corée du Sud montre Jayden Adams en retrait pendant que ses coéquipiers célèbrent la victoire dans les vestiaires. Sur X, plusieurs internautes ont dit leur émotion en revoyant ces images, certains estimant que le joueur semblait déjà isolé ou abattu.