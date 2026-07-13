Pronostic France - Espagne : des cotes étonnantes, comment faire le bon pronostic et trouver le score exact sur Mon Petit Prono ?

C'est l'heure de la demi-finale de la Coupe du monde, France - Espagne mardi soir à Dallas. Vous hésitez encore sur votre pronostic, notamment si vous jouez à Mon Petit Prono ? Voici les cotes, indices et points potentiels pour faire le bon choix et trouver le score exact.

C'est l'heure tant attendue du choc : la première demi-finale de la Coupe du monde a lieu mardi soir, une affiche France - Espagne entre les Bleus finalistes du dernier Mondial et séduisants jusque-là et l'Espagne championne d'Europe en titre, qui avaient battu les Bleus 5-4 en Ligue des nations 2025 un an après la victoire en demi à l'Euro.

Quel pronostic faire sur Mon Petit Prono, le jeu qui a séduit trois millions de joueurs français ? Comment trouver le score exact et faire la différence ? Voici quelques conseils et astuces pour faire le bon choix.

Pronostic France - Espagne : les cotes pour trouver le bon vainqueur

Avant de jouer, il convient si vous n'avez pas encore enregistré de pronostic les cote des principaux sites de paris. Surprise, malgré l'affiche et le pedigree de l'adversaire espagnol, les bookmakers affichent des cotes inhabituelles pour ce choc entre géants européens. Chez Betclic, la victoire de la France est à 2,30, le nul à 3,30 et la victoire de l'Espagne à 3,30, plaçant étonnamment la Roja au même niveau qu'un match nul moins répandu en phase finale.

Parions Sport confirme cette tendance avec des cotes à 2,30 sur la victoire de la France, 3,25 sur un nul et 3,30 sur l'Espagne". Unibet complète le tableau puisque lundi soir, le site de paris affichait une cote pour une victoire française à 2,30, un match nul à 3,35, et une victoire de la roja espagnole à 3,35. Cette quasi-égalité entre le nul et la victoire espagnole traduit le respect qu'inspire la sélection ibérique, championne d'Europe en titre, mais aussi le statut de favori visiblement des Bleus.

Ce n'est pas forcément ce que disent les derniers résultats et l'historique récent entre les deux nations. L'Espagne avait battu les Bleus 5-4 en Ligue des nations 2025 après avoir même mené 5-1, le tout un an après leur victoire en demi-finale de l'Euro. Les bookmakers semblent considérer que malgré le parcours séduisant des Bleus, finalistes du dernier Mondial, l'Espagne possède une forme d'ascendant psychologique, que l'on ne peut nier puisque les Bleus n'ont plus battu l'Espagne en phase finale de grande compétition depuis le fameux 8e de finale de Coupe du monde de 2006. 20 ans donc ! Depuis, l'Espagne l'a emportée deux fois lors de l'Euro, en quart de finale en 2012 puis en demi-finale en 2024.

Le pronostic France - Espagne sur Mon Petit Prono (MPP) : quels points ?

Sur Mon Petit Prono, l'attribution des points révèle un autre type de configuration. La victoire de la France rapportera 85 points à ceux qui auront misé à raison sur un succès de Kylian Mbappé et ses coéquipiers, un nul 113 points et une victoire espagnole 115 points.

Cette répartition relativement équilibrée contraste fortement avec les choix des joueurs ! Les statistiques lundi soir en témoignaient puisque "90% des joueurs ayant déjà pronostiqué sur ce match avaient misé sur une victoire française, contre 5% pour un nul et 5% pour une victoire espagnole. Ce consensus écrasant, rare pour une demi-finale, témoigne d'une confiance quasi absolue des Français envers les Bleus qui semblent les avoir séduits depuis le début de la Coupe du monde. Un chauvinisme assumé qui ignore les signaux prudents des bookmakers !

Cette configuration unique offre des opportunités stratégiques très intéressantes aux joueurs de Mon Petit Prono au moment de faire leurs pronostics. Avec 90% des joueurs sur une victoire française, les scores comme 2-1 ou 2-0 pour les Bleus seront massivement joués, limitant drastiquement les points bonus. Les joueurs bien classés suivront probablement le mouvement général pour sécuriser leur position avec les 85 points d'une victoire française. Ce serait le pronostic le plus clair et le choix de la prudence;

Les challengers en quête de remontée spectaculaire ont une occasion en or. Le match nul à 113 points, choisi par seulement 5% des joueurs, offre un potentiel énorme de points bonus sur des scores comme 1-1 ou 2-2. La victoire espagnole à 115 points, également désertée à 95%, pourrait créer un séisme au classement général. Un 1-0 ou 2-1 pour l'Espagne, combiné aux points bonus d'un pronostic ultra-minoritaire, pourrait propulser un joueur audacieux vers les sommets.

Le 1-0, score tactique typique des demi-finales tendues, représente une option séduisante peu importe le vainqueur : moins joué que les scores plus spectaculaires, il maximise les chances de bonus tout en restant réaliste dans ce duel entre deux défenses expérimentées. Problème, de plus en plus de joueurs l'ont bien compris et le 1-0 est un score moins rare qu'en début de compétition, limitant là aussi les points bonus. Vous pourriez bien en empocher tout de même 50 contre 20 points pour un score massivement joué, souvent le 2-1, pronostic très répandu.